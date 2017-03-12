عادل الشنان

خاطب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني وتحديدا الانتهاء من البنى التحتية الخاصة بأول 28288 قسيمة في الربع الأخير من العام المقبل 2018 حيث من المتوقع أن ينتهي المواطنون من بناء قسائمهم في الربع الثاني من العام 2020، وعليه لابد من توفير الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والماء بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.

واعتبر أهالي مدينة جنوب المطلاع السكنية هذه المخاطبة بين الجهات الحكومية مصداقا لوعود وزير الدولة لشؤون الإسكان لتوزيع أذونات البناء مطلع عام 2019 كحد أقصى.