القاهرة - هناء السيد

أشاد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري د.عبدالله المعتوق بأهمية المؤتمر الدولي الـ 27 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من إرهاب وتطرف.



جاء ذلك خلال مشاركه المعتوق في أعمال المؤتمر والذي يعقد تحت عنوان «دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات» بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين.



وقال إن موضوع الإرهاب اصبح مطروحا على جميع الدول سواء العربية او الإسلامية او العالمية، معتبرا أن الدول جميعا تقف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والتطرف لاسيما تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف المعتوق أن الإرهاب اصبح يهدد جميع دول العالم لا الشرق الأوسط او المسلمين فقط، مؤكدا ان الإسلام «محصن» من آفة التطرف والإرهاب التي حاربها الرسول الكريم والذي وصف من يقومون بتلك الأفعال النكراء بـ «الخوارج».

وأوضح أن احتضان مصر لمثل هذه المؤتمرات وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يدل على انها بلد لديه أولويات في مقدمتها محاربة التطرف والإرهاب وإظهار حقيقة أن الإرهاب ليس له أي صلة بالإسلام السمح.