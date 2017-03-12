يغادر صباح اليوم وفد أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية والمكون من 34 فردا متجها إلى دولة قطر الشقيقة لزيارة بعض المؤسسات والجهات الحكوميــــة والخاصة والمشاريع الحيوية المهمة للاطلاع على التجربة التنموية القطرية.

وقال رئيس الأكاديمية م. طارق الدرباس ان زيارتنا الى قطر تأتي كأحد أنشطة وفعاليات الأكاديمية التي انطلقت في ديسمبر الماضي، حيث ان هذه الزيارة جاءت للاطلاع على الخطة التنموية والفكر القطري لتحقيق النهضة هناك وذلك من خلال زيارة عدة مؤسسات بمختلف المجالات.

وأضاف الدرباس أن زياراتنا ستشمل بعض المؤسســــات العقارية والرياضية والإعلامية والتعليمية ومجال النقل والاتصالات، وهذا التنوع جاء للتعرف على الفكر الشامل في تحقيق التنمية.

وقال إن من ابرز الجهات التي سيتم زيارتها خلال هذه الفترة الخطوط الجوية القطرية ولجنة كأس العالم ومؤسسة قطر للتعليم والتكنولوجيا واكاديمية اسباير وشبكة الجزيرة الاعلامية وبنك قطر للتنمية.

وأضاف أن مثل هذه الزيارات تهدف الى التعرف على الأفكار وتوسيع المدارك لدى الشخصية القيادية والاطلاع على كيفية ادارة وقيادة المؤسسات والانتقال بها من الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي وكيفية استشراف المستقبل والعمل على التغيير.

ولفت الدرباس الى ان هذه الزيارة ستكون حتى نهاية الاسبوع، دعما وتحقيقا للوحدة الخليجية ونقل التجارب الناجحة والفكر التنموي المتميز في الدوحة للاستفادة منه في كويتنا الحبيبة وستكون هذه باكورة الرحلات والتي ستكون لجهات أخرى في القادم من الايام.