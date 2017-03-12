أظهر مقطع فيديو قصير، نشره الصحافي التركي براق دوغان على حسابه في "تويتر"، لحظة ترحيل السلطات الهولندية لوزيرة الأسرة التركية فاطمة قايا إلى الحدود الألمانية، بعد منعها من توجيه كلمة لحشد من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفجر اليوم قال رئيس بلدية روتردام احمد ابو طالب للصحافيين إن الوزيرة التركية التي وصلت مساء السبت إلى مدينته بالسيارة آتية من المانيا "تسلك الآن الطريق المؤدية من روتردام الى المانيا" بمواكبة من الشرطة الهولندية التي ستوصلها إلى الحدود، مشيرا الى ان الوزيرة "طردت الى البلد الذي اتت منه".

وبينما كانت الوزيرة في طريقها الى المانيا كانت الشرطة في روتردام تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الأتراك الذين تجمعوا للاحتجاج على منع لاهاي وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من المجيء الى المدينة للمشاركة في التجمع المؤيد لتعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وبعد الهدوء الحذر الذي ساد طوال ساعات عديدة بين المتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف قرب القنصلية التركية وبين عناصر الشرطة، انقلب المشهد فجر الاحد إذ راح عناصر الشرطة وبعضهم يمتطي الجياد يفرقون المتظاهرين بالقوة مستخدمين ايضا خراطيم المياه، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واندلعت ازمة دبلوماسية بين انقرة ولاهاي بعدما منعت الاخيرة وزير الخارجية التركي من الهبوط بطائرته في أراضيها للمشاركة في التجمع المؤيد لاردوغان.

واثار قرار لاهاي غضب الرئيس التركي الذي اعتبر انه يذكّر بممارسات "النازية"، ما دفع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الى الرد عليه واصفا تصريحاته بأنها "مجنونة وغير لائقة".

وفجر الاحد رد رئيس بلدية روتردام على تصريح اردوغان، متسائلا امام الصحافيين "ألا يعرفون (القادة الاتراك) انني رئيس بلدية مدينة تقع في منطقة قصفها النازيون؟".

وفي 1940 دمر سلاح الجو النازي العديد من احياء روتردام قبل أن يحتل النازيون هولندا بأسرها.