نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها القول إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "يقود جهودا عربية من أجل توحيد المواقف بشأن القضية الفلسطينية".

وأضافت المصادر أن هذه الجهود "قد ينتج عنها مصالحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعباس بعد خلافات أخيرة بينهما"

وقالت المصادر إن الملك عبد الله يريد أن تكون القمة العربية التي سيستضيفها الأردن نهاية الشهر الجاري "ناجحة إلى حد كبير"، مضيفة أنه "يسعى إلى إحداث اختراق في عملية السلام، التي ستكون على طاولة القمة العربية للبحث".

على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة أن عباس نسق مع العاهل الأردني قبل اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الفلسطيني أول من أمس من أجل

مناقشة تفاصيل تتعلق بالمكالمة والموقف العربي والفلسطيني. واتصل عباس عبد الله الثاني مرة أخرى أمس، وتم خلال الاتصال الحديث عن الاستعدادات

لعقد القمة العربية، كما وضع عباس العاهل الأردني في صورة المكالمة الهاتفية التي جرت مع ترامب.