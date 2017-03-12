نجحنا في جلب المستثمر الأجنبي ووفرنا ألف فرصة عمل ونسير في سياسة فتح السوق

المطيري: هيئة "الشباب" نظمت اكثر من 55 جلسة نقاشية بحضور نحو 1445 شابا وشابة

آلاء خليفة

افتتحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، صباح اليوم، معرض الفرص الوظيفية السنوي التاسع عشر برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، الذي أكد في كلمة له أن الدولة تشجع على خلق فرص وظيفية للقطاع الخاص، مطالبا الطلبة باتباع شغفهم وتحقيق أهدافهم كما كشف عن ابرز ما تم في زيارته الأخيرة لواشنطن واهمها تحسين بيئة الأعمال.

وعلى هامش المعرض تم عقد جلسة نقاشية شارك فيها بجانب وزير التجارة ، مدير عام الهيئة العامة للشباب د.عبدالرحمن المطيري ومدير الأنشطة الترويجية في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي.

اكد الوزير الروضان في الجلسة النقاشية ان لدى الكويت 3 فرص وهي الموقع الجغرافي وسياسة خارجية متميزة رسخها صاحب السمو وعقول بشرية متطورة.

مشيرا إلى أن البلاد نجحت في جلب المستثمر الأجنبي وجلبنا حوالي 638 مليون دينار ووفرنا اكثر من الف فرصة عمل ونسير في سياسة فتح السوق ونشجع المستثمر الاجنبي لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب د.عبدالرحمن المطيري، أن الشباب هم صناع التغيير، موضحا أن الهيئة نظمت اكثر من 55 جلسة نقاشية بحضور اكثر من 1445 شابا وشابة ، وقال "لابد من تغيير الفكر الجديد بخطاب شبابي جديد يقود الكويت وكلمات صاحب السمو نبراسا لنا".

وبدوره كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الدولة لشئون الشباب مشعل السبيعي، أن الوزارة دعمت اكثر من 1200 مبادرة وقدمت 40 ألف ساعة تطوعية من خلال بوابة ايدينا، مؤكدا ان بناء القدرات مهم للنجاح الوظيفي للشباب. وشدد على اهمية نشر ثقافة ريادة الاعمال ، موضحا ان ما نشاهده اليوم من طاقات ابداعية تحتاج لدعم وتبشر بمستقبل باهر بسواعد شبابية.

وقال إن الكويت اليوم وصلت إلى المرتبة 56 في مجال تنمية قطاع في مجال تنمية قطاع الشباب.