بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة .