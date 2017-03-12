تمكن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية من رفع وانتشال شباك صيد مهملة عالقة في الشعاب المرجانية لجزيرة (قاروه).

وقال مسؤول مراقبة الشعاب المرجانية في الفريق الدكتور ضاري الحويل، في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن الفريق بادر بذلك فور الكشف عن وجود شباك صيد مهملة وعالقة بالشعاب المرجانية في جزيرة (قاروه) من جهة الغرب تؤثر سلبا على الكائنات البحرية وتشكل خطورة على الملاحة قرب الجزيرة خصوصا أن الجزيرة يرتادها الكثير من الصيادين وأصحاب القوارب.

وأضاف الحويل أن الفريق دأب على متابعة البيئة البحرية وتسخير إمكانياته وجهوده للمحافظة على الشعاب المرجانية في كل بحر الكويت للتأكد من سلامتها وتكثيف البرامج الثقافية لإبراز أهميتها.

وذكر أن غواصي الفريق قاموا أيضا بمتابعة حالة الشعاب هناك وتسجيل قراءات حالتها وذلك ضمن برنامج (الكورال ووتش) بالتنسيق مع جامعة (كوينزلاند) بأستراليا.

وبين أن حالة الشعاب المرجانية في الجزيرة جيدة عموما وهناك تنام ملحوظ من بعض أنواع الشعاب المرجانية فيها لافتا إلى أن الفريق يعمل على متابعة قياس اليابسة للجزيرة الذي استمر أكثر من 15 سنة لمعرفة التغيرات التي تطرأ على سواحلها نتيجة التيارات المائية والعوامل الجوية.

ودعا إلى منع الصيد بكل أشكاله حول (قاروه) لأنها تعد محمية طبيعية بحسب القانون مشيرا إلى أن الفريق يستكمل حاليا مشروع المرابط البحرية في الجزيرة لحماية الشعاب المرجانية.