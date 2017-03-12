شريف حمدي

تباين أداء مؤشرات البورصة في تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.4% محققا مكاسب بلغت 30.8 نقطة ، ليصل المؤشر العام إلى 6742 نقطة ، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.4% بخسائر بلغت 1.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 420 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر كويت 15 بنسبة 1% خاسرا 10.1 نقطة ليصل إلى 956 نقطة.

وشهدت السيولة تراجعا لافتا بنسبة 20%، إذ بلغت 31.5 مليون دينار انخفاضا من 39.3 مليون دينار في تعاملات الخميس الماضي، وتراجعت أحجام التداول بنسبة 1.1%، إذ بلغت 422 مليون سهم نفذت من خلال 8272 صفقة.