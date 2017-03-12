وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد، بطاقة دخول قرعة الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 4) على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 أبريل 2011.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة السابعة تشتمل على 288 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها ،مشيرة إلى أن غدا الاثنين سيكون موعد توزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مارس الجاري سيكون موعدا لإجراء القرعة على تلك القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.