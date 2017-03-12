توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، تحسن الرؤية الأفقية تدريجياً في البلاد مع عودة تأثير المنخفضات الجوية السريعة على البلاد بدءا من مساء اليوم الأحد.

وقال القراوي إن طقس البلاد تأثر أمس بحالة من عدم الاستقرار حيث امتد تأثير منخفضات جوية مما سبب تكاثر السحب مع حدوث أمطار كانت رعدية أحيانا ورياح جنوبية شرقية تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون الألف متر بفعل الغبار على بعض المناطق.

وأوضح أن مدى الرؤية الأفقية تحسن اليوم إلى ما بين 4 و 7 كم على مختلف مناطق البلاد ومع بداية دخول الليل تعاود المنخفضات الجوية السريعة تأثيرها فيبدأ تكاثر السحب وفرص الأمطار مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على فترات وقد تتجاوز سرعتها 40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج أحيانا ليتراوح من 4 إلى 7 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرص أمطار رعدية أحيانا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية من فجر غد الاثنين ثم تتحول إلى شمالية غربية والبحر يكون عالي الموج معظم الوقت بسبب عدم استقرار الطقس.

وبين القراوي أن الطقس سيكون غير مستقر حتى بداية ليل غد الاثنين ومع تقدم الليل تقل السحب وفرص الأمطار وتعتدل الرياح الشمالية الغربية.

وأشار إلى أنه اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل يكون الطقس مشمسا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وسيكون الطقس مناسبا لجميع الأنشطة.