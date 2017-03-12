أعلنت شركة الخطوط الجوية ، الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت اليوم الأحد وصول طائرة (وربة) وهي الخامسة من طراز (بوينغ 777-إي.ار300) ذات المدى الطويل التي تتسلمها الشركة.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للشركة رشا الرومي، في بيان صحافي إن جميع طائرات "الكويتية" الواصلة تحمل هويتها الجديدة في رسالة إلى العالم مفادها بأن الشركة تستعيد الريادة المعهودة.

وذكرت الرومي أن الشركة تدرك أهمية هذه الإضافة النوعية "لأسطولنا وما تقدمه من فرص لتحسين كفاءتنا التشغيلية والخدمية على رحلاتنا ذات المدى الطويل وعلى سائر وجهات شبكتنا المنتشرة حول العالم".

وأوضحت أنه منذ تسلم الشركة أولى طائراتها الجديدة في شهر ديسمبر الماضي نجحت (الكويتية) في رفع الطاقة الاستيعابية على طائراتها ورفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها مما سمح لها بزيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية.

وأكدت حرص الشركة على التقاليد المتعارف عليها عند تسمية طائراتها الجديدة حيث تحمل جميع طائراتها أسماء تعكس التراث والثقافة والبيئة المحلية للمجتمع الكويتي وبذلك حملت الطائرة الخامسة اسم (وربة) نسبة إلى جزيرة (وربة) التي تقع في أقصى الشمال الشرقي من دولة الكويت.

ولفتت الرومي إلى أن (وربة) ستباشر أعمالها التجارية على الفور مما سيعزز من زيادة الطاقة الاستيعابية للكويتية على الوجهات ذات المدى الطويل في هذا الصيف.

وبينت أنه مع بداية إطلاق الجدول الصيفي ل(الكويتية) سيتم تشغيل طائرات (بوينغ 777) الجديدة إلى وجهات فرانكفورت وبانكوك ومانيلا مما سيمكن (الكويتية) من استيعاب الزيادة في الطلب على تلك الوجهات خلال فترة الصيف من خلال زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 58 في المئة.

وتعد (الكويتية) إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي وأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.