المطيري: حتى شهر فبراير الماضي تم تمويل 133 مشروعاً من أصل 190

عبدالله الراكان





قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الكويت ومنذ نشأتها حرصت كل الحرص على استثمار الشباب وصقل قدراتهم الفنية في شتى المجالات وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان عدسة 2 مساء أول أمس في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، مضيفا ان المهرجان يأتي ضمن فعاليات يوم الشباب الكويتي برعاية سامية من صاحب السمو ويهدف لتشجيع الفئات العمرية على تنمية الفنون الجميلة والابداعية ولإتاحة الفرصة أمام الشباب الكويتي لعرض اعمالهم الفنية.

وقال الروضان ان الابداع هو توظيف الفكر في كل ما هو جميل، مشيرا إلى أن الكويتيين جبلوا منذ القدم على دمج الافكار والثقافات، والابداع هو الذي جمعهم، لافتا الى أنه في عام 1972 انتجنا فيلم (بس يا بحر) ومن المفترض بعد كل هذه السنوات ان تكون الكويت رائدة في مجال السينما، مؤكدا أن تشجيع مثل هذه المبادرات والمؤتمرات خطوة اولى نحو تطوير الابداع لاسيما ان المشاركات في المهرجان العام الماضي كانت بالآلاف وهذه السنة نفس المستوى، ووزارة الدولة لشؤون الشباب لا تدخر جهدا في دعم شباب الكويت المبدعين.

وأشار إلى انه من خلال جولته بالمعرض الفني وجد الابداع من الفنانين الكويتيين، موضحا ان وزارة الدولة لشؤون الشباب ستتبنى المواهب بجميع انواعها، داعيا الشباب إلى التمسك بمواهبهم والابتعاد عن المحبطين الذين احيانا يكونون من حولكم، مؤكدا أن الابداع هو الذي يخدم الشباب.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدر المطيري: ان هدف الصندوق هو بناء نظام بيئة اعمال تعاوني ومبتكر شامل لرواد الاعمال لتهيئة فرص اقتصادية بالكويت، موضحا أن الصندوق يساهم بجانب اجهزة الدولة في تجسيد وتطوير الرؤية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المطيري ان من اهداف الصندوق خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة عمل ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى اننا في الصندوق نمنح فرصا للشباب الذين لديهم مشاريع سابقة ومشاريع جديدة للحصول على فرص الدعم لهم، مؤكدا أن الذين يحق لهم الحصول على خدمات الصندوق هم الكويتيون الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ويتمتعون بحسن السمعة وان يكونوا متفرغين للمشروع.

ولفت المطيري إلى ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمول 80% من رأسمال المشروع وباقي المبلغ يتحمله المبادر، مشيرا الى أن الصندوق لا يكتفي بالتمويل بل يقدم خدمات تسويقية ولوجستية، مؤكدا انه حتى شهر فبراير الماضي تم تمويل 133 مشروعا من اصل 190 وهي تعتبر نسبة كبيرة، مشيرا إلى ان هناك 250 مشروعا قيد الدراسة، وسيبت فيها خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أننا قبل ان نتبنى المشروع نقوم بتدريب المبادرين واختبارهم ومن ثم يتم اختيارهم وتمويل مشاريعهم.