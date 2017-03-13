الحكومة منحتنا أرضاً في غرناطة ولكن لا يوجد دعم لبنائها



عادل الشنان



عادل الشنان

أكد رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية يوسف العميري ان المتحف يضم ٢٨ جناحا لـ ٢٨ دولة ساهمت في تحرير الكويت وله اكثر من ٢٣ سنة ليبرز دور الحلفاء في تحرير الكويت.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده صباح امس بعد قطع الكهرباء عن المتحف الى ان المتحف موجود بمنهج الصف الخامس ليبين دور المتحف، موضحا ان الحكومة أعطتنا ارضا في غرناطة ولكن لا يوجد دعم لبنائها.

واضاف العميري انه في مايو عام 2016 تسلم المتحف خطابا بأنه ستتم ازالة المنطقة ومن ثم ازالة المتحف، وتمت مخاطبة سمو رئيس الوزراء وتفهم المجلس ذلك وارسل لوزير الاعلام بضرورة توفير مدرسة مؤقتة للمتحف والبدء ببناء الارض ولكن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم ينفذ ذلك حتى الآن.

ولفت الى ان الحال وصلت الى قطع الكهرباء عن المتحف قبل العيد الوطني بيومين وحتى الآن، مبينا ان الذي يزور المتحف الآن من طلبة المدارس والباحثين عن التاريخ الكويتي لا يجد به كهرباء. وأكد ان هذا ليس «بقالة» او بيتا شعبيا كي تقطع عنه الكهرباء.

وأكد العميري اننا وجهنا رسالة الى كل الحلفاء الذين لهم اجنحة بالمتحف للتباحث معهم حول معالجة الوضع، وكذلك بعثنا رسالة لمجلس الامة ولم يرد ولم نر تجاوبا من المسؤولين وكأن الامر لا يعنيهم.

تكريم دول التحالف

وأشار الى ان بيت الكويت للاعمال الوطنية حرص على تكريم دول التحالف المشاركة في حرب تحرير الكويت بوضع اجنحة خاصة لها تقديرا وعرفانا لدورها الكبير في دحر العدوان العراقي عن دولتنا، ومنذ ذلك الوقت والبيت على تواصل دائم مع تلك الدول عن طريق البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت وعمل زيارات ميدانية لتلك الدول للتعبير عن مدى اعتزازنا بحلفائنا من الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

ونــاشـــد العـــــميري المسؤولين التدخل لإنقاذ المتحف، مشيرا الى ان هذا الصرح مهم للأجيال والتاريخ وكل زائر يزور الكويت ومن العيب ان تقطع الكهرباء عن مقتنيات هذه الدول.