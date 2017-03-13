14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسيّر العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي العديد من مجالات التعاون

زيادة في التدفقات الاستثمارية الكويتية في قطاع العقارات البوسني الذي يحمل فرصاً مميزة للنمو

25 مليون دينار قيمة المشروعات الممولة في البوسنة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ عام 1999 وحتى الآن

الكويتيون لا يحتاجون إلى أي فيزا لزيارة البوسنة لا من السفارة في الكويت ولا بمجرد الوصول للمطار

البوسنة وجهة سياحية مميزة وأكثر من 45 ألف سائح كويتي زاروها خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

الكويت تلعب دوراً بارزاً إقليمياً ودولياً في حل النزاعات وإحلال السلام وجهودها محل تقدير المجتمع الدولي

لدينا أولويتان نعمل على تحقيقهما: الانضمام إلى «الأوروبي» والحصول على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلنطي

المشهد في الشرق الأوسط صعب ومعقد ويحتاج إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للصراع وحقن الدماء

شدد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الكويت السفير محمد خليلوفيتش على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت، واصفا هذه العلاقات بأنها متينة ومتطورة على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون، مثمنا مساندة الكويت ودعمها لبلاده حيث كانت في طليعة الدول التي اعترفت بها في أعقاب استقلالها عن يوغسلافيا السابقة.

وأشار خليلوفيتش- في أول لقاء صحافي له مع جريدة محلية منذ أن تولى مهام عمله في البلاد- إلى أن هناك 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسيّر العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي العديد من مجالات التعاون، موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية العربية موّل مشروعات مختلفة في بلاده تقدر بـ 25 مليون دينار منذ عام 1999 وحتى الآن، لافتاً إلى زيادة في التدفقات الاستثمارية الكويتية في قطاع العقارات البوسني الذي يحمل فرصا مميزة للنمو، كاشفا عن أن الحكومة البوسنية تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب وأن أي مستثمر كويتي يستطيع تأسيس وتسجيل شركة بإجراءات ميسرة ويكون مالكها بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي.

أجرى الحوار: أسامة دياب



كيف تصف العلاقات الكويتية ـ البوسنية؟ وما أبرز مراحل تطورها؟

٭ بداية أشكر جريدة «الأنباء» كنافذة إعلامية كبيرة أتاحت لي فرصة مميزة للتواصل مع القارئ الكويتي، أود أن أنتهزها لأتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير، بمناسبة الأعياد الوطنية والذكرى الـ 56 للاستقلال والـ 26 للتحرير.

أما فيما يخص العلاقات البوسنية - الكويتية فهي علاقات ممتازة وقوية وذات جذور تاريخية عميقة، فضلا عن أنها تتطور على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون. وتتميز علاقاتنا الثنائية بالرصانة والثقة المتبادلة والدعم المشترك منذ افتتاح سفارتنا في الكويت عام 1993 بعد ان نالت جمهورية البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغسلافيا السابقة في عام 1992، وتجمعنا منذ ذاك الحين علاقات ديبلوماسية ممتازة وتعاون مشترك نطمح الى أن يتطور في الأعوام القادمة إلى ما يخدم الشعبين الصديقين.

وفي هذا الصدد، يحلو لي أن أستذكر بكل عرفان دور الكويت المميز في دعم جمهورية البوسنة والهرسك حيث كانت في طليعة الدول التي اعترفت بها بعد الاستقلال عن يوغسلافيا السابقة، كما نثمن بكل تقدير جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث كان سموه في ذلك الوقت وزيرا للخارجية، ولا ننسى دعم الكويت لجمهورية البوسنة والهرسك في فترة ما بعد الحرب حيث كانت الكويت من أولى الدول التي استثمرت في جمهورية البوسنة بمصنع ضخم للحديد والصلب في زانستا، كما ساهمت في إعادة بناء برجين في وسط مدينة سراييفو.

ونشكر الصندوق الكويت للتنمية العربية على مساهماته وتمويله لمشاريع مختلفة في جمهورية البوسنة والهرسك وصلت قيمتها إلى 25 مليون دينار كويتي منذ عام 1999 إلى الآن.

كما تجمع الكويت وجمهورية البوسنة والهرسك ظروف إلى حد ما متشابهة من حيث تعرض أراضيهما للعدوان وكفاحهما الجاد والدؤوب من أجل استردادها والحفاظ على سلامتها. ولقد نجت الكويت في استرداد أراضيها بمساعدة المجتمع الدولي ونجحت دولتنا في توحيد الصف وبناء الدولة والانطلاق إلى آفاق التنمية.

كم عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقة بين البلدين الصديقين؟

٭ لدينا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي العديد من مجالات التعاون، أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية خاصة بالتعاون التجاري دخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1997، اتفاقية دعم الاستثمار طبقت في عام 2002، بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة الخارجية في البوسنة وغرفة التجارة والصناعة في الكويت وقعت في أبريل عام 2004، اتفاقية تعاون اقتصادي وعلمي وتقني دخلت حيز التنفيذ في مارس 1997، اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2007، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2012، مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين لتبادل المشورة والاستشارات، دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر عام 2009، اتفاقية تعاون عسكري مشترك في مايو 2005، اتفاقية تعاون سياحي تمت الموافقة عليها في أغسطس عام 2011، اتفاقية النقل الجوي وتمت الموفقة عليها في أكتوبر 2011، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصحي وقعت في فبراير 2011، بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين وقع في أبريل 2013.

وجدير بالذكر أن هناك عددا ليس بالقليل من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي ما زالت في طور الإعداد.

ما أبرز مجالات التعاون بين الكويت وجمهورية البوسنة والهرسك؟

٭ منذ أن توليت مهام عملي في الكويت منذ عام ونصف العام وأنا أضع تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء الاقتصادي أو التجاري أو الأكاديمي أو الصحي وزيادة حجم الاستثمارات على رأس أولوياتي.

وأسعى على وجه الخصوص لتعريف المجتمع الكويتي بالمنتجات البوسنية والمعروفة بجودتها العالية ولذلك حرصت على إقامة أول معرض للمنتجات البوسنية في الكويت ونتيجة لذلك أصبحت مجموعة من الشركات الكويتية مهتمة باستيراد المنتجات البوسنية، بالإضافة إلى شركة تستورد الخشب الأبيض.

فرص استثمارية مميزة

ماذا عن الاستثمارات الكويتية في البوسنة؟

٭ نسعى جاهدين لزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في البوسنة وخصوصا أن بلدنا تعتبر مناخا ملائما وامنا لهذه الاستثمارات. في الحقيقة الكويتيون مهتمون بالاستثمار في مجال العقار في جمهورية البوسنة ونلاحظ زيادة في التدفقات الاستثمارية الكويتية في قطاع العقارات البوسني والذي يحمل فرصا مميزة للنمو، ولكن يظل فتح مجالات اخرى للاستثمارات التحدي الكبير الذي نواجهه.

وتقدم الحكومة البوسنية تسهيلات كبيرة للمستثمرين في بلدنا، حيث يستطيع أي مستثمر كويتي تأسيس وتسجيل شركته بإجراءات ميسرة ويكون مالكها بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي.

ما المجالات الأخرى التي من الممكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال الكويتيين بخلاف قطاع العقارات؟

٭ يستطيع المستثمر الكويتي أن يستثمر في العديد من المجالات ومنها قطاع الصناعة وخصوصا المواد الغذائية، قطاع الانشاءات والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع السياحة وخصوصا الفنادق، ولدينا مثال جيد على ذلك حيث تمتلك شركة سعودية افضل فنادق سارييفو ويدعى «فندق بريستول»، كما يمتلكون أفضل مول تجاري في سراييفو ويسمى «سراييفو سيتي سنتر»، نأمل أن نرى بعض المشاريع المشابهة من الجانب الكويتي في المستقبل القريب.

تعمل الحكومة البوسنية على مشروع «الـ 100 مشروع» وتقوم فكرته على تقديم وعرض 100 مشروع للمستثمرين الأجانب لتنفيذها بالشراكة معها وبتسهيلات مميزة ومنها توفير الأرض والمرافق.

بصفة عامة نحن نرحب وندعم جميع أنواع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ما الدولة الخليجية التي تمتلك أكبر استثمارات في البوسنة؟

٭ المملكة العربية السعودية أكثر الدول الخليجية استثمارا في البوسنة، فضلا عن مساندتها الحثيثة للمشروعات الحكومية.

الفيزا.. والسياحة

هل يحتاج المواطن الكويتي الى تأشيرة لزيارة جمهورية البوسنة والهرسك؟

٭ الكويتيون لا يحتاجون الى أي فيزا لزيارة البوسنة لا من السفارة في الكويت ولا بمجرد الوصول للمطار، وهذا يعكس تقدير بلادنا للعلاقات مع الكويت.

هل لديكم إحصائية بعدد السائحين الكويتيين الذين يزورون البوسنة سنويا؟

٭ الكويتيون اكتشفوا البوسنة كوجهة سياحية مميزة وكانوا أول السائحين الخليجيين وصولا إلى بلدنا منذ نحو 8 سنوات وتحديدا عندما قررت حكومتنا منح الكويتيين دخولا مجانيا إلى اراضيها وإعفاءهم من التأشيرة، وخلال هذه الفترة زار البوسنة أكثر من 45 ألف سائح كويتي. ومن خلال زيارتي للعديد من الديوانيات في الكويت لاحظت بنفسي حب الكويتيين للبوسنة وترويجيهم لها كوجهة سياحية مميزة وغنية.

كم عدد أفراد الجالية البوسنية في الكويت؟

٭ لدينا مجموعة من أبناء الجالية البوسنية الذين يعيشون في الكويت ويبلغ عددهم نحو 250 فردا، أغلبهم من العمالة الفنية المدربة مثل الأطباء ومدربي كرة القدم.

مجال التعليم

كم عدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في البوسنة؟

٭ نولي التبادل الثقافي والأكاديمي أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة على صعيد دعم وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب.



وعلى الرغم من عراقة الجامعات البوسنية وجودة نظامها التعليمي إلا أن عددا قليلا من الكويتيين يدرسون هناك، ولقد التقيت وزير التربية السابق د.بدر العيسى واتفقنا على تحديد زيارة له للبوسنة لزيارة عدد من جامعاتنا والاطلاع على النظام التعليمي فيها تمهيدا لوضع البوسنة ضمن الوجهات الدراسية التي يختار منها الطلاب الكويتيون، ونأمل أن نستمر في العمل مع الوزير الجديد.

هل لديكم تعاون عسكري مع الكويت؟

٭ قابلت وزير الدفاع واتفقنا على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في البوسنة والكويت ونسعى الى تعزيز التعاون العسكري بيننا، الكويت لديها دبابة أم 84 وكانت من ضمن الدبابات التي نصنعها في يوغسلافيا السابقة، والآن نصنع قطع غيار لها ونأمل أن يكون لدينا تعاون عسكري حقيقي مع الكويت قريبا وخصوصا على صعيد صيانة الدبابات.

تقدير عالمي للكويت

كيف تقيمون الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا في إحلال السلام وحل النزاعات، فضلا عن دورها البارز في مجال العمل الإنساني؟

٭ تلعب الكويت تحت قيادة ربان سفينتها وعميد الديبلوماسية العالمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دورا بارزا إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحلال السلام، ما جعل للكويت ثقلا على الساحتين الإقليمية والدولية، أضحى محل تقدير المجتمع الدولي.

الحقيقة، أن الدور الكويتي بارز ومميز والديبلوماسية الكويتية عريقة وفعالة، وابلغ دليل على ذلك جهود الكويت على صعيد حل الأزمة اليمنية واستضافتها للمباحثات اليمنية الشاقة والطويلة التي عكست سعة صدر الكويت حيث ضمت أطراف النزاع ومازالت الجهود المستمرة لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع اليمني.

أما على صعيد العمل الإنساني، فالكويت لها بصمة كبيرة ودور رائد في هذا الصدد تحت راية قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث كان لمساهماتها السخية الأثر البالغ في التخفيف من آلام المعذبين والمنكوبين والمشردين من جراء الكوارث الطبيعية أو الحروب والصراعات الإقليمية، وليس أدل على ذلك من استضافتها لثلاثة مؤتمرات للمانحين للشعب السوري ومشاركتها الفعالة في المؤتمر الرابع في بريطانيا. ففي الحقيقة الكويت استحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني.

حقن الدماء

كيف ترى المشهد المعقد والملتبس في الشرق الأوسط؟

٭ المشهد في الشرق الأوسط صعب ومعقد ويحتاج الى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للصراع وحقن الدماء خصوصا في المناطق الملتهبة مثل سورية والعراق واليمن وليبيا، وهذا لن يكون إلا من خلال حل سلمي، وعلى الرغم من حزننا على ما آلت إليه الأمور لكننا على يقين من أن السلام سيعود للمنطقة قريبا وأن الجميع سيعلم أهمية التعايش السلمي وحتمية وجوده من أجل التنمية.

لماذا لم تنضم جمهورية البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي إلى الآن؟

٭ جمهورية البوسنة والهرسك تقع في قلب أوروبا، لكنها ليست جزءا منها، فكيف لنا أن نتخيل جسدا دون قلب، جارتنا الكبرى كرواتيا جزء من الاتحاد الأوروبي، ونحن في البوسنة لدينا أولويتان نسعى إلى تحقيقهما، أولاهما الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وثانيهما أن نحصل على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلنطي، في العام الماضي وفي فبراير تحديدا تقدمنا بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي ونأمل أن يتم ذلك سريعا.

لديكم علاقات مميزة مع كل من الرياض وطهران، إلى أي مدى يخدم ذلك المنطقة؟

٭ لدينا علاقات ممتازة مع كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية، ولكن نظرا لبعد المسافة بيننا نجد صعوبة في لعب دور في هذا الصدد، بينما الكويت بما تملكه من خبرة ديبلوماسية عريقة تستطيع أن تلعب دورا رائدا في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات بين مختلف دول المنطقة، ونحن على يقين من أنها مؤهلة لهذا الدور.

هل تتوقع تغيرا ملحوظا في السياسة الأميركية بعد تولي الرئيس ترامب زمام الأمور؟

٭ علاقتنا بالولايات المتحدة مميزة، فهي في طليعة الداعمين الرئيسيين لجمهورية البوسنة والهرسك، وبالنسبة لنا لا نجد أي تغيير في السياسة الأميركية تجاهنا سواء كان الرئيس من الجمهوريين أو الديمقراطيين.



