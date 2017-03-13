المطاوعة: سنعمل على أن تكون العدالة قريبة من جميع محافظات الكويت

العزب: في رؤيتنالـ «نيو كويت»نريد أن نوصل للشعب الكويتي رسالة أمل لأن الناس «ملت»

وفرنا على المال العام قرابة 400 ألف دينار كانت تدفع لمحاكم الأسرة والنيابة العامة والمحاكم الأخرى كإيجارات

المجمع ضعف مساحة مجمع قصر العدل مرتين ودخل موسوعة غينس بأكبر عدد لمواقف السيارات الذكية الذي تجاوز3500 موقف

السريع: المجمع يتمتع بمزايا عديدة ومنها أنه من المباني الذكية صديقة البيئة وبه مصاعد إلكترونية تستطيع نقل آلاف المراجعين يومياً بكل سهولة

أسامة أبو السعود





قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة إن من أدوات تحقيق العدالة أن نهيئ للقاضي البيئة المكانية والبنية التشريعية التي تعينه على تحقيق العدل.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بمناسبة افتتاح تشغيل مجمع محاكم الجهراء بحضور الوزير د. فالح العزب وعدد من النواب والقضاء وقيادات وزارة العدل وجمهور كبير من الأهالي.

وأضاف المستشار المطاوعة: إننا كرجال قضاء نسعى إلى تحقيق العدالة أيا كان مقرها، فالعدالة هي ضمير وإحساس في نفس رجال القضاء قبل أن تكون مباني وإمكانيات ولكن هذا لا يعني أن القاضي لا يحتاج إلى مثل هذه الإمكانيات بل هي معينة له على أداء رسالة العدل والعدالة.

وأكد أننا في مجلس القضاء سنسعى إلى أن تكون العدالة قريبة من أهالي جميع محافظات البلاد وجميع المتقاضين وسنسعى إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الإمكانيات وإكمال الدوائر.

وأشاد بدور وزارة العدل وعلى رأسها الوزير د. فالح العزب على تجهيز هذا المبنى والإشراف على حفل تشغيله في أسرع وقت وهم من سيدعموننا في تحقيق النجاح وإنجاز رسالتنا في أداء العدل والحكم بين الناس.

وذكر أن مثل هذا الصرح القضائي الكبير سيحدث نقلة نوعية كبيرة في القضاء الكويتي وخاصة بالنسبة لسكان محافظة الجهراء والذي سيكفيهم مشقة الذهاب إلى المحاكم الأخرى البعيدة عن مناطقهم.

وهنأ ‏المستشار المطاوعة باسمه واسم رجال القضاء أهالي محافظة الجهراء على تشغيل مجمع محاكم الجهراء الجديد.

وتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تفضل سموه بإعطاء التوجيهات للمسؤولين في الديوان الأميري لسرعة إنجاز هذا الصرح القضائي الكبير.

من جهته، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب»: نشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على هذه المكرمة التي تعد من مكارم سموه في دعم مرفق القضاء والسلطة القضائية وهناك رسالة دائما أكررها «أن العبرة ليست في المباني بل في المعاني»، هذه رسالة إلى أهالي الجهراء بأنه لا توجد محافظة أقل من أخرى في الخدمات وهذا واجبنا، ونحن جئنا لخدمة هذا الوطن وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وعد الحر

وتابع قائلا: «إن وعد الحر دين، وانه وعد خلال زيارته الماضية لمحكمة الجهراء قبل أسبوعين تقريبا أن جميع الإدارات ستنتقل إلى المجمع الجديد خلال شهر»، مضيفا «ونحن عند وعدنا وقبل نهاية الشهر انتقلنا إلى مجمع محاكم الجهراء الجديد بفضل الله».

وأكد أنه اختزل الوقت كثيرا بالانتقال المبكر إلى مجمع محاكم الجهراء الجديد، مضيفا «بعد زيارتي رأيت أن المبنى جاهز للعمل وللمحاكم أن تقوم بدورها».

وأعلن عن انتقال محاكم الأسرة إلى مبنى مجمع المحاكم الجديد، مشيرا إلى أن نص المشرع على استقلال محكمة الأسرة والنص واضح أن يستقل وليس مبنى منفصلا، مشيرا إلى أن استقلالية المبنى ستكون عبر مداخل ومخارج ومصاعد وقاعات محاكم مستقلة عن باقي المبنى ككل، مشيرا الى انهم بدأوا بالجهراء وسيتبعها باقي المحافظات.

وفرنا 400 ألف دينار

وأضاف قائلا: وفرنا على المال العام قرابة 400 ألف دينار كانت تدفع لمحاكم الأسرة والنيابة العامة والمحاكم الأخرى كإيجارات، مشيرا إلى ان مبنى مجمع محاكم الجهراء هو ضعف مساحة مجمع قصر العدل مرتين.

وتابع قائلا «نحن في حملتنا ورؤيتنا لـ «نيو كويت» نريد أن نوصل للشعب الكويتي رسالة أمل لأن الناس «ملت».

ولفت الوزير العزب إلى أن مبنى مجمع محاكم الجهراء دخل موسوعة غينتس للأرقام على مواقف السيارات الذكية لعددها الذي تجاوز 3500 موقف.

وأشار إلى أن هذا الصرح يليق برجال القضاء، ويليق بالمتقاضين والمحامين وبموظفيه، مضيفا: «جئنا لننقل الرسالة بأن مثل هذه المباني ستكون في المحافظات الاخرى وسنسهل على الناس في كل مكان». وأعلن الوزير العزب ـ كما صرح لـ «الأنباء» من قبل ـ ان مجمع محاكم الرقعي «القديم» غير صالح للسلطة القضائية، وسنوفر على المال العام ثمن إيجاره وسننقل باقي الإدارات إلى مجمع محاكم الفروانية الجديد إن استطعنا، وان لم نستطع فسنوفرها في القريب العاجل.

صرح قضائي

من ناحيته، تقدم وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بالشكر إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على افتتاح مجمع محاكم الفروانية في العام الماضي، واليوم يتم افتتاح مجمع محاكم الجهراء كصرح قضائي كويتي جديد في البلاد.

وأعلن السريع ان جميع ادارات وزارة العدل انتقلت إلى المجمع الجديد، معربا عن سعادته بهذا الإنجار في وقت قياسي، حيث تم عقد الجلسات في المجمع الجديد ابتداء من امس.

مبنى صديق للبيئة

وأشار الى ان المجمع يتمتع بمزايا عديدة ومنها انه من المباني الذكية صديقة البيئة وبه مصاعد الكترونية تستطيع نقل آلاف المراجعين يوميا بكل سهولة، كما ان القاعات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة وجميع الأدوار متوافر بها استراحات لجميع رجال القضاء وكذلك المحامون، وهناك 16 دورا بها إدارات وزارة العدل بدأت وباشرت اعمالها من اليوم (أمس).

إضافة إلى الجهراء

من جانبه، تقدم النائب عبدالله فهاد بالشكر إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء على افتتاح مجمع محاكم الجهراء وتشريفهم الى محافظة الجهراء التي كانت تواقة لرؤية مثل هذا المشاريع الحيوية والنوعية.

وأكد النائب فهاد أنه أحد اعضاء المجلس البلدي المساهمين في هذا الإنجاز حيث تم إقرار هذا المشروع عندما كان رئيسا للجنة الجهراء في المجلس البلدي قبل 5 سنوات، مضيفا أنه كان يراهن على جدية الحكومة بتنفيذ مثل هذا المشاريع، وأبدى اعجابه بهذا الصرح الذي انجز خلال 5 سنوات، مقدما الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا المبنى الذي يفتخر به كل مواطن، مضيفا أنه أهل الجهراء يستاهلون هذا الصرح الضخم.

كما اشار الى ان هذا المبنى يوفر عناء اهل الجهراء من التوجه إلى المحاكم الأخرى، مشيرا إلى أن المحافظات الأخرى تحتاج مثل هذا الصرح لتوفير العناء عن المواطنين وذلك لتخفيف الضغط عن العاصمة.

وأخيرا، تقدم النائب فهاد بالشكر إلى الديوان الاميري وإلى وزارة العدل وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا المبنى، متمنيا أن يلحق هذا المبنى مبنيي ومشاريع أخرى في محافظة الجهراء.

ميزان العدل

من جانبه، قال نائب مجلس الأمة سعود الشويعر انه هذا المبنى هو انجاز لأهالي محافظة الجهراء وكنا نتمنى منذ فترة واليوم الحمد لله تم تحقيق هذا المبنى لخدمة أهل الجهراء بوجود وزير العدل د. فالح العزب، كما تقدم الشويعر بالشكر إلى الديوان الأميري لإنجاز هذا المبنى الممتاز وصرح شامخ للقضاء وميزان العدل.

مكرمة أميرية

من جهته، شكر نائب مجلس الأمة مرزوق الخليفة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مكرمته ببناء مجمعي محاكم الجهراء والفروانية لأهالي المحافظتين، وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة ووزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة فالح العزب ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وكل القياديين والعاملين بوزارة العدل على مساهمتهم بنجاح انتقال محاكم الجهراء الى مبنى مجمع المحاكم الجهراء الجديد لتسهيل على ساكني الجهراء وانجاز معاملاتهم وتقاضيهم بكل سهولة ويسر.

وأشاد الخليفة بهذا المبنى الذي يستوعب كل ادارات وزارة العدل واكثر من 2000 موظف تقريبا وتكونه من 18 دورا و80 قاعة، متمنيا ان تكون جميع مباني الحكومة بالجهراء بهذا الشكل لتخفف عن أهالي المحافظة وصولهم الى العاصمة لإنجاز معاملاتهم وكذلك للتخفيف من الاختناق المروري بمنطقة العاصمة.

ضم محكمة الأسرة

من جهته، شكر رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل على تجاوبهما بضم محكمة الأسرة في دور مخصص بمبنى محكمة الجهراء الجديد مؤكدا أن ذلك يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة الإنتاجية والبت بالقضايا في ظل عدم جاهزية المباني الجديدة المخصصة لمحكمة الأسرة.

وبين الكريوين أنه يأمل تطبيق ذلك على باقي المحاكم، لافتا إلى أن المصالح مشتركة بين جمعية المحامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والتي تمس المتقاضين بشكل خاص، مؤكدا ضرورة التعاون في هذا الشأن لتسهيل الإجراءات على المتقاضين.