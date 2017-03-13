ليلى الشافعي

أكدت الأمانة العامة للأوقاف أهمية دور مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي في النهوض بمسيرة الوقف وزيادة الوعي بأهميته ودوره في خدمة المجتمع.



وقال نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف لشؤون الإدارة والخدمات المساندة بالإنابة صقر السجاري، في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن تدشين النسخة الثالثة للمسابقة، انها تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري لدى الأطفال وتعزيز دور الأمانة في نشر ثقافة الوقف والعمل التطوعي.



وتابع أن المسابقة تهدف أيضا إلى المساهمة في صقل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والجمالية عند الطفل ودعم وتشجيع المواهب في مجال الإبداع القصصي وتوجيه اهتماماتهم نحو موضوعات جديدة.



وذكر أن المسابقة تعتبر جزءا من الفعاليات الثقافية الوقفية التي تحرص الأمانة على تنظيمها كل سنتين، مبينا أن تنظيم هذه المسابقة يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهدته في نسختيها السابقتين عامي 2013 و2015 والإقبال اللافت من حيث عدد المشاركين والدول التي يمثلها المشاركين.



وقال السجاري ان طلبات المشاركة في المسابقة ستكون متاحة للجنسين في جميع أنحاء العالم من فئة الشباب والطلبة والطالبات والمؤلف المحترف والهاوي والعاملين في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي ورواد العمل الخيري والتطوعي بالإضافة إلى المؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص. وأضاف ان استقبال القصص المشاركة مستمر حتى 31 من يوليو المقبل وتبدأ بعدها مرحلة الفرز والتحكيم وتستمر حتى 28 من سبتمبر المقبل ثم يتم الإعلان عن الفائزين ما بين 22 أكتوبر و2 نوفمبر.



وأوضح أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على مبلغ قدره 15 ألف دولار والفائز بالمركز الثاني على 10 آلاف دولار فيما سينال الفائز بالمركز الثالث 5 آلاف دولار.



وبين أن لائحة المسابقة تتضمن عددا من الشروط الواجب منها شروط عامة للمسابقة وأخرى شروط خاصة في كتابة القصص، مضيفا أن من أهمها أن تعبر القصة عن موضوع المسابقة وتكون موجهة للأطفال من الفئة العمرية من سن الثامنة إلى سن 12 عاما وأن تدور فكرتها الرئيسية حول موضوع معني بالوقف أو التطوع أو العمل الخيري.



من جهتها، قالت نائب رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال ومدير إدارة المعلومات والتوثيق باسمة الفيلكاوي في كلمة مماثلة ان إدارة المعلومات أخذت على عاتقها الاضطلاع بفكرة مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي.