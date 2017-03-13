دارين العلي

كشف تقرير الحساب الختامي لميزانية وزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2015/2016 أن إجمالي المصروفات التي أنفقتها الوزارة في بند وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي بلغت 1.236 مليار دينار بانخفاض بلغ 866 مليون دينار مقارنة بالعام المالي المنصرم 2014/2015 والتي بلغت قيمة المصروفات على نفس البند 2.102 مليار دينار.

وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة أسباب الانخفاض الملحوظ في المصروفات على بند وقود تشغيل المحطات الى العديد من الأسباب منها انخفاض أسعار النفط وبرامج الترشيد التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق فيما بينها وبين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية محذرة في الوقت نفسه من استمرار نسب الاستهلاك لخدمتي الكهربائي والماء في جميع القطاعات الاستثماري والخاص والصناعي والتجاري والحكومي، حيث تؤكد الإحصاءات والدراسات التي أجرتها الوزارة مؤخرا ان كميات الوقود المتوقع استنزافها في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بحلول العام 2020 ما يقرب من 410 آلاف برميل يوميا بتكلفة اجمالية 3.315 مليارات دينار سنويا، كما انه من المتوقع ان يصل اجمالي الدعم الحكومي الموجة لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه ما يقرب من 3.082 مليارات دينار.

وأوضحت المصادر ان الوزارة تعول بصفة أساسية على تحقيق نسب مرضية في مجال ترشيد الكهرباء والماء بعد تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة والتي لا تهدف إلى زيادة نسب تحصيل استهلاك بقدر ما تهدف إلى ترشيد الطاقة والمياه في كل القطاعات المستفيدة بالخدمة.