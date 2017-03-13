بشرى شعبان

كشف نائب المدير العام للقطاع المالية والإدارية في هيئة ذوي الإعاقة أنور الأنصاري ان الأعمال الممتازة لموظفي الهيئة ستكون في حسابات المستحقين بعد الانتهاء من النظر في كل التظلمات المنظورة من قبل الشؤون القانونية، متوقعا أن يتم الصرف قبل بداية السنة المالية الجديدة.

وعن الميزانية الجديدة، قال الانصاري في تصريح صحافي ان الميزانية تم إرسالها إلى وزارة المالية وجار دراستها وعقد اجتماع مع المالية والهيئة ووزارة الشؤون وديوان الخدمة لمناقشة نقل تبعية الموظفين في الإدارات الأربع من الشؤون إلى الهيئة وتم الاتفاق على ان تصرف رواتب الموظـــفين من ميزانية الهيئة مبدئيا من أول ابريل المقبل عبر ندب الموظفين إلى الهيئة لمدة 3 أشهر وفق ديوان الخدمة وبعـــد مــرور الاشهر الثلاثة يتم النقل بشكل نهائي.

وعن عدد الموظفين، قال الأنصاري انه بعد توزيع نموذج خاص على موظفي قطاع الرعاية الـ 4 وهي خدمات دور الرعاية وإدارة رعاية المعاقين وإدارة المركز الطبي وإدارة التأهيل المهني عدد الموظفين 2820 موظفا تم نقلهم إلى الهيئة.

وعن الكوادر والبدلات التي حصل عليها موظفو هذه الإدارات، أكد الأنصاري ان البدلات لم تتغير وهي وفق نظم ديوان الخدمة.

وأوضح ان اجتماعات عدة تم عقدها أيضا بشأن نقل ميزانية الإدارات سواء المناقصات او رواتب الموظفين وتم نقل 70% من مشاريع الإدارات المنقولة إلى الهيئة في ميزانية 2017 ـ 2018.

وعن صالة المراجعين الجديدة، قال الانصاري انها خاصة بالمعاقين فقط وفيها 15 كونتر وسيتم الافتتاح الرسمي الأحد المقبل وتم تخصيص مواقف السيارات بجوار صالة المراجعين 2 إلى المعاقين فقط مراجعي الصالة.