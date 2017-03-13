بقلم: الفريق الركن أحمد محمود الرحماني

أيها القائد والعم العزيز، ليس من السهل ان يمر اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين دون ان أراك وأتحدث معك، سيخلف غيابك فراغا نفسيا لا يعوض، وانا الذي اعتدت على لقائك أسبوعيا لأكثر من خمس سنوات، اعتدت ان أراك حاملا أوراقك، وهمّ أمر وطني يشغلك، وشأن عام يأخذ الكثير من وقتك وتفكيرك واهتمامك.



مؤخرا كنت اشفق على حالك وانت المنهك المتعب المريض، تحاور هذا الوزير وتناقش ذاك وتسأل آخر عن مسألة عامة وشأن وطني، او تجاوز على أملاك الدولة، او مخالفات جسيمة لم تحل، او تقصير في جهاز من الأجهزة الرسمية، او ميزانية مهمة لم تصرف او تقر.



كنت يا سيدي عالي الهمة، عفيف اللسان، عزيز النفس، نظيف اليد، فما رأيتك يوما خلال ما يزيد عن خمس سنوات من عملي في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تتحدث عن أمر شخصي، او تطلب شيئا لشخصك، او تتمنى استثناء او منحة او تخصيصا او غير ذلك، وانت الشخص الذي يوقره ويحترمه ويستجيب لطلباته الجميع.

المغفور له بإذن الله الفريق المتقاعد محمد البدر ضابط مدفعي من الجيل الذي أسس الجيش الكويتي ووضع قواعد تشكيلاته ووحداته وأوامره الثابتة وأنظمة العمل فيه، كما ارسى نموذجا مميزا في القيادة والإدارة والإخلاص والتفاني والانضباط، جمع يرحمه الله باحتراف عجيب بين الشدة والحزم والأبوة والاهتمام والعطف والمساندة.



كما كان يرحمه الله من قادة قوة اليرموك التي قدمت العديد من الشهداء على الجبهة المصرية.

اما حين كلف برئاسة اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء فقد احدث ثورة غير معهودة في مواجهة المخالفات والتعديات على املاك الدولة، اينما كانت، وممن كانت، بتصميم وتجرد واصرار وارادة صلبة وقبضة حديدية، دون رضوخ او مجاملة او استثناء او محاباة او تساهل، وبأسلوب لا يمكن لأي جهاز حكومي مهما كانت صلاحياته ان يقوم به.



ولم تثنه عن ذلك المغريات او التهديدات او الشكاوى او الاتهامات، فقد كان، يرحمه الله، فوق الشبهات وانقى من الاتهامات وارفع من الشكوك والظنون. فأكد سيادة الدولة، وفرض قوة القانون، وأوقف التعدي، وانهى الاستهانة والاستهتار.

اما السياج الأمني فهو من اكبر إنجازاته الوطنية، والتي كانت سببا في حماية حدودنا الشمالية من اي تجاوز او تعد او اختراق، وكان يرحمه الله قد اعطاه جل جهده ووقته وضحى من اجله براحته والتزاماته، فقد كانت متابعته الشخصية وتواجده من صلاة الفجر هناك وعدم سماحه بالتباطؤ والتأخير ومراقبته لكفاءة مراحل العمل ان انجز في وقت قياسي كانت الكويت بأمس الحاجة اليه لمنع عمليات التسلل والتهريب والتخريب، هذا إضافة الى تثبيت خط الحدود البرية الشمالية للكويت، هذا ولا تزال حدودنا الشمالية تنعم بقدر كبير من الأمن والحماية بفضل من الله ثم بذلك الجهد الخارق الذي تديمه وزارة الداخلية اليوم.

هذا اضافة الى جهده البيئي ودعمه للمحميات الطبيعية ومساندته الفنية ومتابعته لمتطلبات المواقع المختلفة ذات المردود البيئي على البلاد.

اما في فترة الاحتلال الآثم فقد كان من اكبر القادة العسكريين الصامدين حتى تحرير البلاد، وكان رمزا من رموز المقاومة الكويتية، ومن اكثرهم تفانيا وصلابة وشجاعة الى جانب اخوانه القادة الآخرين.



كانت مرافقته في استطلاعاته وجولاته في المناطق المختلفة تتطلب الكثير من الشجاعة ورباطة الجأش، كانت ثقته بالله وبنفسه وعدالة قضيته تعطي روحه زخما خياليا من الشجاعة والاقدام التي كثيرا ما كانت تدفعه الى الانطلاق الى كل المناطق وحتى الى الحدود العراقية متجاوزا كل السيطرات ونقاط التفتيش والتدقيق غير مبال بامكانية اكتشافه والتعرف عليه.

ايها العم العزيز والقائد الكبير هذا غيض من فيض، والمقام يطول بلا نهاية في ذكر مراجلك وسجاياك وخصالك، والنفس تعجز عن التفكير في فقدانك، وسوف افتقد كثيرا قامتك الشامخة وروحك الجميلة ومحبتك الخالصة ووجهك الباسم الحاسم وقلبك الكبير المنهك (اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد).

واختم بما احب تكراره من قول للجنرال ماك آرثر «ان كبار العسكريين لا يموتون ابدا، بل انهم فقط يتلاشون عن الوجود».