تستضيف ديوانية «الأنباء» يوم غد الثلاثاء كلا من وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، والوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ووكيل شؤون المستهلكين بالتكليف د.مشعان العتيبي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية م.محمد الشرهان، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية خالد باقر. وسيتلقى ضيوف «الأنباء» اتصالات القراء على الرقم 22272890 خلال الفترة من الساعة 6.30 إلى الساعة 7.30 م، للرد على استفساراتهم فيما يخص إيصال التيار والتعرفة وأوضاع الكهرباء والماء خلال موسم الصيف المقبل، وكذلك كل ما يهم القراء من أمور تتعلق بعمل الوزارة.