«لا ندري ما إذا كانت تتحدث بصدق أم لا»

تعليق لبعض نقاد الفن بعد إعلان نعومي كامبل ان كل شيء على ما يرام في علاقتها بريهانا التي تغني وتمثل، لكن كامبل لم تكن مقنعة في إنكار جذور خلافهما بدليل ان ريهانا لم تعقب على إعلان كامبل.