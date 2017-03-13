أقرّ كبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الاحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم امس الاحد 23 اكتوبر من كل عام ليكون «يوم الهلال الاحمر الخليجي».

وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي في تصريح ان اختيار هذا اليوم يأتي كونه شهد عقد اول اجتماع لهيئات وجمعيات الاحمر الخليجية بالعاصمة الإماراتية ابوظبي عام 1984.

واضاف ان الجمعيات ستسعى خلال اليوم الى اجراء أنشطة وورش عمل وزيارات الى دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات والمدارس اضافة الى اقامة معرض لمسيرة الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون.

وذكر الحساوي أنه ستتم كذلك دعوة فرق تطوعية الى المشاركة في يوم الهلال الاحمر الخليجي لتعزيز العمل التطوعي في المجتمع، مشيرا الى وجود اعمال تطوعية من المهم تسليط الضوء عليها.

وأوضح ان هيئات وجمعيات الهلال الاحمر الخليجية تدعو دائما الى تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم.

وقال الحساوي ان هيئات وجمعيات الهلال الاحمر تعمل على هدفها المنشود وهو تفعيل ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات الخليجية بين جميع فئاته من خلال وسائل الإعلام وتعريف الشباب بأهميته وعمل ورش تعليمية وتعزيز روح التعاون «ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل للعمل التطوعي».

واضاف ان مسيرة الجمعيات الخليجية تكللت بالكثير من النجاحات والإنجازات وأصبحت علامة فارقة في الساحة الإنسانية الدولية، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المتطوعون لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

كما اشاد من جانب آخر بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الانشطة والأعمال التطوعية في دول المجلس.