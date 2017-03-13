دعا نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر انور الحساوي الى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جمعيات الهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

وقال الحساوي في كلمته أمام الاجتماع التحضيري للجنة كبار المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان العمل المشترك يفرز مشروعات قوية وممتازة ويمكن من الوصول الى مناطق كثيرة لتقديم الإغاثة.

واكد اهمية الاجتماعات المشتركة لجمعيات الهلال الأحمر الخليجية في ضوء الأزمات الحالية التي تمر بها المنطقة ودورها في تعزيز العمل الإغاثي والإنساني وتوحيد المواقف فيما يخص الاجتماعات الدولية.

وأوضح أن تلك الاجتماعات قطعت شوطا كبيرا في العمل المشترك بمناطق كثيرة بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وكان لها دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنسانية في مناطق الكوارث الطبيعية او التي من صنع الإنسان.

وذكر أن اجتماع رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية المقرر عقده الثلاثاء المقبل سيبحث سبل تعزيز مسيرة العمل المشترك في مجال الهلال الأحمر وتخصيص يوم للهلال الأحمر الخليجي.

وأعرب عن أمله في ان يكلل الاجتماع لكبار المسؤولين بالنجاح وان تسهم القرارات الناتجة في تعزيز العمل العربي المشترك وأن تتضافر الجهود لخدمة العمل الإنساني.

وكان الأمين العام للهلال الأحمر البحريني د. فوزي أمين افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب بممثلي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، لافتا الى الانتهاء من جزء كبير من الدراسات والتقارير التي تم التكليف بإعدادها خلال الاجتماعات السابقة.

من ناحيته، أشاد مدير ادارة الصحة في الأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية محسن الدوسري بجهود الجمعيات الوطنية الخليجية في العمل الإنساني والإغاثي وعلى التنسيق بين جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لإيصال المساعدات للمنكوبين والمتضررين.