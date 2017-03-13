فرج ناصر

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن 6 افتتاحات خلال مارس الجاري في ثلاثة مشاريع هي تطوير طريق الجهراء وجمال عبدالناصر والجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م. احمد الحصان في تصريح صحافي ان الافتتاحات الستة هي افتتاح الطريق الدائري الرابع بأكمله ومن حدود العقد ه ط، بالاضافة الى المنطقة من دوار وزارة الصحة وحتى دوار المستشفيات بطول 1.4 كم وافتتاح طريق المستشفيات من حدود العقد هـ ط/166 بطول 0.6 كم بالاضافة الى افتتاح جسر المطار باتجاه الشمال الى جمال عبدالناصر المرحلة 6 كذلك رامب شمال شرق ضمن عقد هـ/ ط/186 وافتتاح طريق سطحي منطقة الدوار اسفل الجسر بطول 1.5 كم وانهاء اعمال بمنطقة التقاطع (10-ic) ضمن العقد 213.

وافاد الحصان بان الافتتاحات الستة تأتي ضمن سياسة التسليم الجزئي لمشاريع القطاع للاستفادة القصوى منها في تسيير الحركة المرورية ورفع معايير الامان والسلامة عليها والحد من الحوادث المرورية، مؤكدا تقدم نسب الانجاز في المشاريع الثلاثة التي تأتي ضمنها الافتتاحات المشار اليها حيث بلغت نسبة الانجاز في مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر 92% كما بلغت نسبة الانجاز في مشروع تطوير طريق الجهراء 91% و66% في الجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر.

وشدد الحصان على حرص قطاع هندسة الطرق على التنسيق مع الادارة العامة للمرور فيما يتعلق بالافتتاحات الرئيسية والجزئية وذلك لضمان توافر كل اشتراطات الامان والسلامة على الطرق مثمنا تعاون الادارة وتقديمها كل الدعم والمساندة لمشاريع قطاع هندسة الطرق التي تعد من المشاريع التنموية المهمة في البلاد.