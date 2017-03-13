تدشن جمعية المهندسين في السابعة مساء غد الثلاثاء مكتبتها العامة والتي يشرف عليها نادي «زوايا فكرية» بالجمعية، حيث سيفتتح المكتبة الشاعر عبدالعزيز البابطين بحضور حشد من المهندسين ورجال الثقافة والفكر والمعنيين الذين وجهتهم لهم الجمعية الدعوة.

وقالت رئيسة زوايا فكرية م. سعاد الكندري، إننا نسعى الى تحقيق اضافة حقيقية للمهندسين أولا وللجمهور ثانيا انطلاقا من تحقيق أهداف الجمعية في خدمة المهندس والدولة والمجتمع، لافتة الى أن المكتبة تتضمن نحو 1400 عنوان، وفيها كتب غير الكتب المعنية بالشأن الهندسي، بالإضافة إلى خدمة المكتبة الإلكترونية.

ودعت الكندري زملاءها الى المشاركة بهذه الاحتفالية، موضحة أن إعادة مكتبة الجمعية الى العمل أتى بدعم من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين خصصوا لها موقعا خاصا، وبدعم من الزملاء في نادي «زوايا فكرية» بالجمعية وعدد من الجهات العامة والخاصة.