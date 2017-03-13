أعلنت الهيئة العامة للشباب انها ستنظم اليوم الاثنين احتفالية يوم الشباب الكويتي بمركز جابر الأحمد الثقافي متضمنة عروضا وانشطة شبابية بمشاركة مواهب واعدة في مجالات عدة اهمها الفنية والأدبية والثقافية.

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي ان الهيئة تهدف من الاحتفالية الى ابراز مواهب الشباب الكويتي واستثمار طاقاتهم وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم والتي تندرج ضمن خطة عمل الهيئة في تبني الطاقات الشبابية وخلق الفرص والمساحات لهم لابراز مواهبهم.

وأضاف المطيري ان هذا الحدث يأتي وفق استراتيجية الهيئة التي تقوم على الاهتمام بالشباب واحتوائهم ليكونوا شركاء في عملية تنمية الكويت، موضحا أن ذلك الاهتمام يتمثل في إقامة الفعاليات والبرامج الشبابية طوال العام في المراكز الشبابية المنتشرة في المحافظات الست.

وذكر ان الهيئة ستطلق هويتها الاعلامية الشبابية في الاحتفالية لتعزيز الحضور الإعلامي للشباب في مختلف المجالات، مبينا ان ذلك يتزامن مع ذكرى تسليم الشباب للوثيقة الوطنية لشبابية لسمو الأمير في ختام المشروع الوطني «الكويت تسمع» قبل سنوات.

وقال المطيري ان الاحتفالية تأتي في سياق سياسة الدولة التي تركز على رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنميتهم ودعمهم لخدمة بلدهم، مشددا على ايمان الهيئة بأهمية إبراز الطاقات الشبابية الكويتية المبدعة وتعزيز دورهم القيادي والريادي.

واضاف ان ما يميز هذه الاحتفالية ان الشباب هم من وضعوا برامجها وانشطتها، مبينا أن برنامج الاحتفالية يشمل اقامة فقرات موسيقية وشعرية وغنائية ومسرحية بمشاركة نخبة من النجوم الشابة.