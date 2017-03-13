أكد رئيس «مجلس العلاقات العربية والدولية» محمد جاسم الصقر أهمية القمة العربية التي يستضيفها الأردن نهاية الشهر الجاري، لاسيما أنها تنعقد في ظل «تحديات وأوضاع عربية صعبة».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الصقر عقب لقائه ووفد المجلس المرافق له العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.



وقال الصقر: إن الأردن من خلال رئاسته للقمة بقيادة العاهل الأردني «قادر» على جمع العرب والخروج بقرارات تسهم في تعزيز العمل العربي وتوحيد المواقف.

وثمّن جهود الملك عبدالله الثاني الرامية نحو تفعيل العمل العربي المشترك ضمن إطار مؤسسي ودعم قضايا الأمة في مختلف المحافل وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يتخذ من الكويت مقرا له إلى جانب الصقر كلا من د.إياد علاوي وفؤاد السنيورة وطاهر المصري وعمرو موسى.