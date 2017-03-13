عزا الخبير الفلكي عادل المرزوق حالة عدم الاستقرار في الطقس الى مرحلة الانتقال من الجو الشتوي البارد الى الصيفي الحار، والتي تسمى ببرد العجوز، مشيرا الى أن فترة الغبار الذي هب علينا السبت واستمر الى الأحد هي فترة «رياح الحسوم».



وقال المرزوق: فترة «برد العجوز» تكون بدايتها 8 مارس من كل عام وتستمر حتى نهاية الشهر، ويعود إليها البرد مرة أخرى في أي لحظة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية، وهذا احتمال وارد جدا في خلال هذه الأيام بسبب التقلبات الجوية.



من جهته، اكد مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا في البلاد مع عودة تأثير المنخفضات الجوية السريعة على البلاد بدءا من مساء أمس الأحد.



وقال القراوي لـ «كونا» إن طقس البلاد تأثر السبت بحالة من عدم الاستقرار حيث امتد تأثير منخفضات جوية ما سبب تكاثر السحب مع حدوث أمطار كانت رعدية أحيانا ورياح جنوبية شرقية تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون الألف متر بفعل الغبار على بعض المناطق.



وأوضح أن مدى الرؤية الأفقية تحسن الأحد إلى ما بين 4 و7 كم على مختلف مناطق البلاد ومع بداية دخول الليل عاودت المنخفضات الجوية السريعة تأثيرها، فيبدأ تكاثر السحب وفرص الأمطار مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على فترات تجاوزت سرعتها 40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج أحيانا ليتراوح بين 4 و7 أقدام.



وتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرص أمطار رعدية أحيانا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية من فجر اليوم الاثنين ثم تتحول إلى شمالية غربية والبحر يكون عالي الموج معظم الوقت بسبب عدم استقرار الطقس.



وبين القراوي أن الطقس سيكون غير مستقر حتى بداية ليل اليوم الاثنين ومع تقدم الليل تقل السحب وفرص الأمطار وتعتدل الرياح الشمالية الغربية.



وأشار إلى أنه اعتبارا من صباح غد الثلاثاء يكون الطقس مشمسا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ويكون موج البحر خفيفا إلى معتدل وسيكون الطقس مناسبا لجميع الأنشطة.