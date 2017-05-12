مكتبتي

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القصة من تأليف زينة قابوق ورسوم آية خميس، هدف القصة تعليم الصغار قراءة بعض الحروف بكلمات متنوعة مع صور جميلة، تبدأ القصة بكلمات بسيطة: أنا خفاش اسمي عفاش، أحب حرف الخاء لا أخاف الظلام وأحب الطعام، وأحب سلطة الخيار، وخبز وخس، وخل وعصير.

ثم يأتي الدبوب ويقول: أنا دبدوب نشيط دؤوب.. لوني رمادي أحب حرف الدال في داري درج ودلو ودراجة، أكره الدبور، وأحب الدبس على الفطور.. ثم يأتي الذئب فيقول: شعري ذهبي واسمي ذياب.. في جسمي عدة أشياء فيها حرف الذال ذيل وأذن وذراع..

حفلة في الغابة





القصة من تأليف ورسم عمرو أبوحميدان، تبدأ القصة بالقول: أين ذهبت جميع حيوانات الغابة؟ يظهر دب بني يقرع الطبل، قط أحمر يعزف الناي، نمر أصفر يصرخ ويزمجر قرد أبيض يصفق بالصنج، الفيل يرقص ويهز الغابة، يضحك الأسد ويقول: ما أجملك يا حفل الغابة...

دانة الحيرانة





دانة صديقة جمانة، تحتار بين الخـــوخ والمـــوز، وبـــين الجــوز واللوز، وبين اللعب والنوم، وبين البصل والثـــوم، وبـــين الكــــرز والتــوت، وبــين الصـــدف والحــوت، لكنها لا تحتــار عندمـــا تقــــرأ القصص فهــي تختــــار قصص عصـــافيــر دون الكثيـــر مـن التفكير..

هيا نركض





كلمات زينة زين ورسم سارة وفيق

تقول القصة: هيا تركض معا أيها الثعبان؟فيقول الثعبان: آسف أنا أزحف فقط. هيا نزحف أيها العصفور فيقول العصفور: آسف أنا أطير فقط.هيا نطير أيها الفيل، فيقول الفيل آسف، أنا أمشي فقط

٭ هيا نمشي أيتها السمكة

٭ آسفة أنا أسبح فقط

٭ هيا نسبح أيها الحصان

٭ أسف انا أركض فقط

٭ أما أنا فأركض وأسبح وأزحف وأمشي

٭ لكني اسفه فأنا لا أطير

الصغار أبنائي الكتابة أم القراءة؟

هل الكتابة هي الأفضل أم القراءة؟ سؤال بسيط سألني إياه أحد الأصدقاء الصغار.. لكنه سؤال محير.. وفي الحقيقة لا بد أيها الصديق

اعداد د. طارق البكري

المحب أن تسبق القراءة الكتابة.. فالقراءة تعلم الإنسان ما لم يعلم، وإن كان هناك اليوم الكثير من الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة المفيدة والمبتكرة.. فإن الكتاب تبقى له خصوصية فريدة لا تهزم وبريق لا يهرم.. أما الكتابة فهي كذلك مفيدة، لأنها تساعد الإنسان على تطوير وترسيخ ما تعلمه.. كما تنقل فكره وآراءه السديدة للآخرين سواء في الزمن الذي يعيش فيه أو الأزمان التي تليه.. فتبقى الكتب المفيدة ما شاء الله لها أن تبقى.. وكما أن القراءة مهمة جدا فإن الكتابة مهمة أيضا لأنها تطور الكثير من المعرفة الشخصية وترفع من مستوى التفكير.. وكما أن للقراءة شروطا حتى تكون قراءة فعالة مفيدة، فإن الكتابة لا بد أن تقوم على أسس متينة، فلا تكون مجرد كتابة بالقلم أو بلوحة المفاتيح، سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة حديثة نستخدمها اليوم، وما تأتي به التطورات العلمية في المستقبل.

فلكي تكون كاتبا جيدا عليك أن تكون قارئا جيدا.. ولكي تصبر على الكتابة يجب أن تصبر أولا على القراءة.. فلا يمكن أن تكون كاتبا ناجحا ومتميزا وراسخا من غير قراءة دائبة مستمرة.. فاحرص عزيزي الصغير على الموازنة، وأن تكون صديقا دائما للكتاب إذا كنت تريد أن تصبح كاتبا في أي مجال من مجالات الحياة.. وعندما تصبح قادرا على الكتابة لا يعني أن الكتابة صارت أفضل من القراءة.. فالقراءة لا يستغني عنها أشهر الكتاب في العالم.. بل على العكس.. فكلما تمكن الكاتب من أسلوبه ازداد حبه للقراءة.. القارئ المجد والكاتب المجتهد وجهان لعملة واحدة.

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اضحك مع جحا





هل تعلم؟

٭ الثعبان ليس له آذان ظاهرة لكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية.





٭ ذكر البعوض لا يلسع لأنه يتغذى على عصارات النباتات والأزهار، اما الإناث فهي التي تقلق نوم الكثيرين منا لأنها تعيش على امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزا.

٭ السم المميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل البحر، الذي يعيش قرب سواحل استراليا، يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز أربع دقائق.. ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحرية التي يشبه فمها المنقار، دون أن يلحق بها أي أذى!

٭ الكوبرا الهندية عبارة عن حية من اخطر الحيات لأنها إذا عضت الإنسان قتلته في الحال ومع ذلك فهي لا تحب الاعتداء على الناس ولا تفكر في قتل الإنسان أو الحيوان إلا إذا فكر في الاعتداء عليها وهي كمعظم الثعابين تعطي التحذير قبل أن تفكر في الهجوم على عدوها.

٭ السلحفاة تعمر إلى نحو 150 سنة.

٭ لون دم جراد الحقل أبيض.

٭ الدلفين هو أذكى الحيوانات.

٭ الإسفنج حيوان بحري وليس نباتا.

٭ الحية أعدى أعداء الإنسان.

٭ قنفذ البحر يمشي على نهايات أسنانه.

٭ بعض العناكب يمكث 520 يوما بدون طعام.

٭ أسرع الحيوانات المائية سمك القرش.

٭ التمساح هو من أطول الحيوانات عمرا إذ انه يعيش نحو 250 سنة.

٭ الذباب يكره في الألوان: الأزرق، الأصفر، الأحمر، الأبيض، الأخضر.

٭ الضفدع لا رقبة له لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه ولا ثنيه باتجاه الأرض.

حزايتنا

أحب نفسي

كتبها: د.طارق البكري

أنا أحب نفسي..هل في ذلك مشكلة؟ إن حب النفس ليس تهمة نخشى منها.





وهل حب النفس يعني أني أبغض غيري؟!

ليس هذا ما أفكر فيه على الإطلاق، فأنا أحب لغيري ما أحب لنفسي، وهل حب النفس وحب الغير فيهما مشكلة؟!

أظن أن من يعتقد ذلك لا يحب نفسه ولا يحب غيره.. فأنا أحب نفسي، وهذا يعني لي أني محبوبة - مني أنا على الأقل - ولأني أحب نفسي لا أشغلها بما لا يفيدها، ولا أطعمها ما يضرها، ولا أستنفد وقتها بأشياء تافهة..

نفسي أولا.. شعاري الدائم..

ليس في ذلك أنانية، بل على العكس، لأن هذا الحب يعكس شخصيتي، وهذا ما تقوله لي أمي دائما.. فأنا أحب ألعابي.. وأحب مدرستي، وأحب بيتي، وأشقائي، كما أحب أمي وأبي.. وأكثر من ذلك... فأنا أحب الناس جميعا.

بعض صديقاتي يلمنني لأنني أساعد زميلاتي في المدرسة في أي شيء يحتجنه..

لكنهن في المقابل يساعدنني لأكون سعيدة بطلبهن وبقبولهن المساعدة..

لا أفكر بتاتا في أن أفعل ذلك لأني سأحتاجهن يوما ما..

لا أفعل ذلك من أجل مصلحتي الشخصية أو ليقال إني أحب المساعدة..

لا أحتاج لهذه الأقوال كلها، فأنا أحب نفسي وراضية عما أفعل دون أن يقيم أحد تصرفاتي وأفعالي..

نفسي لا تحدثني بأن أكون أنانية.. أسمع من بعض من حولي شيئا من هذا القبيل.. لكني لم أكن يوما كذلك.. لا أدري ما السبب، ربما لأني أحب نفسي.

قد يدعي البعض أنهم هم أيضا يحبون أنفسهم..

لا أظن أن جميع هؤلاء مثلي، لأن حب النفس يعني الكثير، وأول ما يعنيه الحب أن نحمي النفس من محاسبتها بعد الموت..

معظم الناس يؤمنون بالحياة بعد الموت..

كل المعتقدات السماوية تؤمن بذلك، لكن من يؤمن بالمعتقد ويعرف أن نفسه ستحاسب لابد أن يحرص على ألا يسيء لنفسه، ويعرضها للعقاب..

هل فهمتم كيف أحب نفسي؟!

أمي تقول لي: يا سعاد أنت بنت ذكية؟

أنا لا أعتبر نفسي ذكية ولا أتمتع بذكاء خارق، هناك كثير من الطالبات أذكى مني في المهارة وفي الدراسة، فأنا لا أحصل على أعلى الدرجات غالبا، بل نادرا ما أحصل على درجة كاملة، ومع ذلك فأنا أحب نفسي، لأني أبذل جهدي، وما أصل إليه من درجات يكون نتيجة بذلي لأقصى ما أستطيع من جهد وليس نتيجة إهمالي.. ولهذا فإن أمي لا تغضب مني لو تراجعت درجاتي قليلا، فهي تعرف كم أمضيت من الوقت في الدراسة، وكم بذلت من الجهد.

المهم عندها أني لست مهملة، والمهم عندي أني أحب نفسي وراضية عنها..

وفي الحقيقة أنا أتمنى من الجميع أن يحب نفسه مثلي.. وهذا التمني دليل ساطع.. فلا تقولوا عني بعد اليوم إني أنانية..





قصة مصورة





متاهة





اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.





