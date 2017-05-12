شهد اليوم الخميس 11 مايو 2017 بنادي ضباط الشرطة حفل اختتام البرنامج التدريبي لمنتسبي الادارة العامة للمرور و الادارة العامة للتحقيقات في مجال التحقيق في الحوادث المرورية، و حضر الحفل عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية يتقدمهم اللواء فهد الشويع و كيل الوزارة المساعد لشؤون المرور و اللواء فهد الدوسري المدير العام بالادارة العامة للتحقيقات، كما حضرت السيدة زينب بن جلون الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالكويت و السيدة هيفاء المضف الامين العام المساعد للمجلس الأعلى وإستشراف المستقبل بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية، و مدراء الادارات بالادارة العامة للمرور ويندرج هذا البرنامج التدريبي في اطار مشروع "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور و قطاع النقل" و الذي يعد اساس الشراكة المستمرة بين وزارة الداخلية و برنامج الامم المتحدة الانمائي و الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية، و شهدت هذه الشراكة تعاونا مثمرا في القيام بعديد الانشطة.



ألقى اللواء فهد الشويع و كيل الوزارة المساعد لشؤون المروركلمة نوه فيها بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور و برنامج الامم المتحدة الانمائي و على اهمية برامج التدريب و تطوير القدرات بما يحظى من اهمية في الارتقاء بالاداء المهني، ثم تحدثت السيدة زينب بن جلون عن الشراكة المثمرة التي جمعت بين وزارة الداخلية و برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية ، ودور مثل هذه البرامج في تعزيز الجهود القائمة في تنفيذ استراتيجيات تطوير القدرات، ثم القت السيدة هيفاء المضف كلمة الامانة العامة للمجلس نوهت فيها بدور مشروع الاستراتيجية في تنفيذ اولويات خطة التنمية ، و اختتم الحفل بكلمة للسيد ادم هايد بالنيابة عن مركز السلامة العامة بجامعة نورث ويسترن وهو احد الخبراء المنفذين لهذه الدورة، هنأ فيها المتدربين على التخرج و مثمنا التعاون الذي تحقق في سبيل نجاح هذا البرنامج.



و قد استهل حفل الاختتام بكلمة المنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية ومدير مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور العقيد/سالم محمد العجمي الذي أعطى نبذه عن محاور البرنامج التدريبي وذكر أن دورة اعادة بناء الحادث المروري التقدمية جاءت مكملة لدورات سابقة و هي

1. دورة التحقيق في الحوادث المرورية التأسيسية

2. دورة التحقيق في الحوادث المرورية التقدمية

3. دورة ديناميكية المركبة

4. دورة اعادة بناء الحادث المروري التأسيسية



ونوه أن المتدربون سيحصلون على شهادات علمية متخصصة ومعتمدة كمتدربين ومدربين مصرحين في مجال تخصص هذه الدورات ، وذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطارالشراكة لنقل الخبرات بين جامعة نورث ويسترن الأمريكية من جهة (Northwestern University) , وبين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى،وتعتبر الجامعة ذات خبرة عالمية طويلة في مجال التحقيق في الحوادث المرورية.



وأشار العقيد سالم هذا البرنامج يندرج ضمن الشراكة القائمة بين وزارة الداخلية و برنامج الامم المتحدة الانمائي و الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية و الذي يقوم بتنفيذ عدد من الانشطة ضمن خطة المشروع ، من ضمنها حفظ الوثائق و الارشفة الالكترونية لاقسام تراخيص المركبات و رخص السوق و الفحص الفني،وكذلك تزويد جميع ادارات الادارة العامة للمرور ببرنامج للتراسل الالكتروني و تطوير نظام الرخص و جعلها ذكية و يتم استخراجها بدون الحاجة الى مراجعة الموظف، مع العلم انه سيتم تنفيذ مشاريع اخرى قيد الدراسة.



وذكرالعقيد سالم أن اليوم يتزامن مع اسبوع الامم المتحدة العالمي الرابع للسلامة المرورية تحت شعار هدئ السرعة و احرص على انقاذ الارواح خلال الفترة ( 8-14 مايو 2017 ).



و قد قام اللواء فهد الشويع في نهاية الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين و التقاط الصور الجماعية