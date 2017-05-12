استقبال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء/ عبد الله المهنا ونائب الرئيس وأمين الصندوق بالتكليف / وليد الصانع على ارض مطار الكويت الدولي منتخب شرطة الكويت برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي العقيد / وليد شهاب والفريق المشارك قادما من لبنان بعد مشاركته في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس (رجال ونساء) والتي أقيمت في لبنان من ٧-١٢ /٥ /٢٠١٧م.



وأكد اللواء / المهنا أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة ورفع راية الكويت عالية في المحافل الدولية نتاج دعم ومساندة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ / خالد الجراح الصباح والذي يؤكد دوما على تشجيع الرياضيين ومؤازرتهم لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الداخلية والخارجية، وكذلك المتابعة الحثيثـة والتواصل الدائـــم مع مجلس إدارة اتحــاد الشرطــة الرياضي من وكيل وزارة الداخلية الفريق / محمـــود الدوسـري واهتمـام القيــــادات الأمنيـة بالأنشطـة الرياضية.

وقد حقق المنتخب نتائج متقدمة حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة فردي مسدس رجال 25م الرائد /ثامر المطيرات.

وفي مسابقة فردي مسدس نساء 25م المركز ثاني رقيب أول/ جازي الزامل.



وفي مسابقة فردي مســدس رجــال يد واحـــده 15م فاز بالمركز الثالث النقيب / عبد الله الكندري.



وفي مسابقــــة فرق مسدس نساء فاز بالمـــركز الثاني رقيب أول جازي الزامل، ورقيب / شروق الفضلي، وعريف / شوق المطيري، ووكيل عريف ليالي الزامل.



وفي مسابقــة رماية تكتيكية فـــرق رجال فاز بالمركـــز الثاني المقــدم/ عبد العزيز الطبيخ، والنقيب / عبد الله الكندري، ووكيل أول/ عمر الأنصاري وكيل أول/ عبد العزيز المنيع.



وفي مسابقة رمايــــــة تكتيكيــــه فـــرق نساء فاز بالمركز الثالث رقيب أول جازي الزامل، ورقيب / شروق الفضلي، وعريف/شوق المطيري، ووكيل عريف ليالي الزامل.



وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي ومدير إدارة العلاقات العامة المقدم / صالح السهيل ومدير إدارة الإعلام الأمني المقدم / ناصر ابو صليب