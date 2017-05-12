هدف الحملة دعم استقرار الأسرة الكويتية لممارسة دورها الفعال في بناء مجتمع متكافل

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد يوسف مصطفى أهمية الأسواق الخيرية في إتاحة الفرصة للأسر المتعففة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة الدخل.



وقال مصطفي عقب افتتاح السوق الخيري الثاني الذي تنظمه مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي ان السوق الخيري يأتي تلبية للدعوات السامية بدعم الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة وفي الوقت نفسه تخصيص ريعه لدعم وتشجيع الموهوبين والمبدعين على البحث العلمي.

وأشار الى ان إقامة مثل هذه الأسواق هو تشجيع للمنتج الوطني وإعطاء الحافز لإعادة أهل الكويت إحياء وتأصيل الموروثات وإعادة تقديمها بشكل جديد للمجتمع الكويتي، لافتا الى ان وجود الرعاة والداعمين ضروري لمواصلة التأكيد على أهمية مثل هذه الأسواق لدعم المنتج الوطني وتأكيد أصالة التراث الكويتي.



وأوضح انها فرصة طيبة في عالم المطبخ الكويتي بشكل جديد ونكهة متجددة إضافة الى عرض ما يخص الأزياء التراثية والرمضانية التي اشتهر بها التراث الكويتي الأصيل.



وقال ان هذه الأسواق تعطي انطباعا إيجابيا لكل الزائرين، لافتا الى ان الكويت تزخر بأنشطة تحاكي موروثاتها الشعبية الأصيلة والحرف اليدوية والإكسسوارات التي تعد سوقا رائدة يتابعها كل أفراد الأسرة، لافتا الى انها مبادرة من ضمن المبادرات التي تساهم في إيجاد فرص دخل تعود بالنفع على ما أنشئت المبرة من أجله.



وأشار إلى ألا ينظر الى العائد المادي فقط وانما العائد الاجتماعي خاصة في جانب العنصر النسائي وما تحويه تلك الأسواق من دلالات قيمية، معربا عن الأمل في ان يحقق نجاحا يؤسس للعام المقبل بنسخة ثالثة تتضاعف فيه الأنشطة وتتنوع الأفكار التي تشارك فيه.



من جانبها، قالت مدير عام مبادرة ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع طالبات التعليم العام د.فاطمة الهاشم: انطلقنا هذه المرة بقوة أكبر دعما للمرأة الكويتية سيرا على الخطى التي رسمتها رئيس مجلس إدارة المبرة الشيخة فادية السعد نحو تمكين المرأة الكويتية، لافتة الى انه من خلال مبرة السعد يتم الاستثمار في بنات اليوم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية.



وأشارت الى انه دعما للمرأة تم التفكير الجاد في إقامة مثل هذه الأسواق اولا لدعم صاحبات المشاريع الصغيرة من النساء وأيضا دعم الموهوبات على البحث العلمي من خلال تخصيص ريع السوق لدعم أنشطتهن العلمية والبحثية. وأوضحت ان الفتاة الكويتية تميزت من خلال مسابقة ابتكار الكويت، وأصبحت تتنافس على المراكز الأولى في المسابقات الإقليمية وتشارك في منهجيات متطورة والبحث العلمي وإعادة التدوير الإلكتروني وغيرها من الأنشطة المتميزة التي تقدمها مسابقة ابتكار.