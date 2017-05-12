هدف الحملة دعم استقرار الأسرة الكويتية لممارسة دورها الفعال في بناء مجتمع متكافل

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة محمد الجبري بدء حملة «خلهم يرمضون ويانا» التي ينفذها بيت الزكاة للعام الثاني على التوالي للإفراج عن السجناء الكويتيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الجبري ان الحملة تهدف إلى الإفراج عن السجناء من المواطنين والمواطنات على ذمة القضايا المدنية فقط.

وأضاف الجبري ان الحملة تأتي في اطار قيام البيت بدوره الريادي والحيوي ودعم استقرار الأسرة الكويتية لممارسة دورها الفعال في بناء مجتمع متكافل، وتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي بفضل جهود وتبرعات المحسنين من الأفراد والشركات.

وأوضح أن بيت الزكاة يقوم بالتنسيق مباشرة مع وزارة العدل لبحث ملفات الحالات التي تنطبق عليها شروط الحملة، مهيبا بجميع الحالات ذات الصلة بالموضوع الى عدم مراجعة بيت الزكاة الذي يتولى بدوره التنسيق والمتابعة مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل لإسقاط الأحكام عن حالات المحتجزين على ذمة قضاياهم المدنية.

وأشار إلى أن وزارة العدل ستقوم بدورها بترشيح أسماء الحالات المراد الإفراج عنها ورفعها إلى بيت الزكاة لتسوية مديونياتهم مباشرة وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم، لكي ينعم هؤلاء بقضاء الشهر الفضيل بين أسرهم حفاظا على استقرارهم الأسري، ومستقبل ابنائهم مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة».

وبين أن حملة بيت الزكاة «خلهم يرمضون ويانا» العام الماضي أتت ثمارها وتفاعل معها أهل الكويت الكرام المعروف عنهم حبهم لفعل الخير ونجدة كل صاحب حاجة لاسيما في هذه الأيام المباركة، فنجحت في الإفراج وإسقاط الأحكام عن الـ 173 حالة واستقطبت عددا كبيرا من المحسنين الكرام بفضل الدور الحيوي الذي قام به مسؤولو وموظفو بيت الزكاة في الدعوة إلى دعم هذه الحملة.

وفي الختام، أعرب الجبري عن خالص تهنئته للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولجميع المقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.