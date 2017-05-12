وزير النازحين: في لبنان مليونا لاجئ ومكافحة البطالة تسبق الإغاثة

«أوردا»: الكويت في الصدارة بالأعمال الإغاثية



نظم اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية السنوي «أوردا» في العاصمة اللبنانية بيروت المؤتمر السنوي الخامس «أزمة اللجوء العالمية إلى أين؟» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري وبحضور وزير شؤون النازحين معين المرعبي وسفير منظمة التعاون الإسلامي هشام يوسف وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ريان قطيش وبمشاركة عدة جهات خيرية من الكويت كالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وصندوق اعانة المرضى ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية إضافة إلى نادي الصحافة والإعلام كما شاركت عدة جهات من دول مجلس التعاون وبعض دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها من البلدان المشاركة في إيواء اللاجئين، بهدف التباحث في شؤون اللاجئين والوصول إلى رؤية مشتركة.

وخلال كلمته بالمؤتمر، لفت وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي، الذي مثل رئيس الوزراء سعد الحريري، الى إن الاهتمام ليس فقط بالتدخل الإنساني على مستوى الإغاثة بل أيضا في مكافحة البطالة وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ان وجود اللاجئين، الذي قدرهم بنصف مليون فلسطيني، و1.5 مليون سوري على أرض لبنان، أصبح يهدد أمنه القومي والاجتماعي.

ولفت ممثل منظمة «قطر الخيرية» فيصل الفهيدة في كلمته إلى أن المنظمة خصصت العام الماضي حوالى 188 مليون ريال قطري واستفاد أكثر من 8 ملايين نازح سوري منذ العام 2011 بما يقارب 6 مليارات ريال قطري.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم اوردا محمد نور ان الكويت في الصدارة إلى جانب لبنان بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية كالهيئة الخيرية وجمعية عبدالله النوري والكثير من المؤسسات الكويتية المعروفة كبيت الزكاة وغيرها ساهموا في إنشاء أفضل مخيمات موجودة في لبنان إضافة إلى الأمور الطبية التي تساهم في خدمة 110 آلاف لاجئ وقد أنشئ بأموال المؤسسات الكويتية.. وبسبب هذا الدعم تم إحضار خدمات طبية جديدة وكذلك مساهمة كويتية كبيرة في التعليم ونتمنى أن يبقى هذا الدعم من اجل أشخاص في أمس الحاجة وتحت خط الفقر المدقع. وفي اجابته عن دور دول مجلس التعاون الخليجي في قضية اللاجئين، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البحريني النائب محمد المعرفي ان دول مجلس التعاون الخليجي قيادة وشعبا داعمة لكل القضايا الإنسانية والاغاثية، وحريصة على الوقوف معهم، خاصة قضية اللاجئين وان الدفاع عن هذه القضايا ماديا او معنويا من خلال الدفاع عنهم بمجلس الأمن الدولي والمحافل الدولية.

وعن مشاركة نادي الصحافة والإعلام في تغطية فعاليات المؤتمر علقت رئيسة مجلس الإدارة أميرة عزام قائلة: سعدنا بتلبية الدعوة ونشكر القائمين عليها إيمانا منا بالحاجة الى الإعلام العربي المشترك الذي من شأنه تسليط الدور على القضايا العربية الإنسانية والتي تبادر الكويت دائما بالمشاركة الفعالة من خلالها، آملين سرعة التوصل إلى حلول تساهم في إنهاء المعاناة وتضمن الأمان للمنطقة العربية.