أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن فتح باب التبرعات لمشروع إفطار الصائم لعام 2017، من خلال ولائم إفطار الصائمين في المساجد وغيرها من المواقع، وكذلك من خلال السلات الرمضانية التي يتم توزيعها على الأسر المتعففة، كما يتم استقبال زكاة المال لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا وحسب مصارفها شرعا. هذا وكشف مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر الزيد عن إنهاء كل الاستعدادات الإدارية والميدانية لتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل الكويت، مشيرا إلى أن أهم أهداف مشروع إفطار الصائم تكمن في إعانة الشرائح المستفيدة من المشروع على أداء هذه الفريضة العظيمة، وألا تقف الحواجز المادية وضيق ذات اليد حائلا أمام مشاركة المسلمين أداء هذه الفريضة المباركة.

وبيّن الزيد أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تسعى لتنفيذ هذا المشروع على محاور متعددة، المحور الأول يتمثل في توفير ولائم إفطار الصائم في المناطق الأكثر احتياجا التي يتواجد فيها العمال والجاليات الإسلامية المختلفة، وتبلغ قيمة المساهمة في المشروع للفرد الواحد 30 دينارا لشهر رمضان المبارك، وتسعى نماء في هذا الصدد إلى توفير وجبات الصائم فيما يقارب 85 موقعا من خلال توفير 8330 وجبة يوميا، أي ما يعادل 250 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك.