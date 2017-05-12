فرج ناصر

افتتحت وزارة الاشغال الطريق والجسر المؤدي الى وزارات الخدمات مع تقاطع مؤسسة الموانئ الكويتية والتابع لمشروع طريق الجهراء.

وفي هذا الاطار، أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الاشغال م. احمد الحصان ان الوزارة ستنتهي من اعمال شبكة الطرق بالكويت خلال نهاية هذا العام وبنسبة أكثر من 90%، لافتا الى ان افتتاح هذا الجزء من الطريق يأتي ضمن الافتتاحات المرحلية لمشاريع الوزارة الجاري تنفيذها، موضحا ان الجزء الذي تم افتتاحه يشمل طريقا وجسرا يؤديان الى وزارات الخدمات بالتقاطع مع مؤسسة المواني الكويتية وسيتم ربطه مع طريق مشروع الجهراء، كما ان هذه المرحلة تتضمن رامبات مداخل ومخارج على يمين ويسار الطريق للقادم من المطار باتجاه شركة المطاحن الكويتية.

وكشف الحصان انه سيتم قريبا افتتاح نفق كيفان الواقع على الطريق الدائري الثاني التابع لمشروع جمال عبدالناصر، وذلك بعد الانتهاء من جاهزيته تماما من قبل المقاول المنفذ، قائلا: ان الأشهر القادمة ستشهد العديد من الافتتاحات المرحلية للعديد من المشاريع ومن ابرزها طريق الجهراء وجمال عبدالناصر وهي المراحل المتبقية من مراحل هذه المشاريع.