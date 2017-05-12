دارين العلي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري تعميما اداريا يحدد المدة الزمنية الواجب التقييد بها لإجراءات التعيين في الوزارة للمرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية حسب المواعيد التالية: نموذج الترشيح للوزارة 15 يوما، نموذج المقابلة الشخصية 7 ايام، نموذج الفحص الطبي والبصمات 15 يوما، كتاب ديوان الخدمة المدنية 15 يوما، البصمة والمباشرة 7 ايام، وفي حال عدم رغبة المشرح في العمل في الجهة التي تم تحديدها من قبل لجنة التعيينات (حسب حاجة القطاع) سيعاد كتاب ترشيحه الى ديوان الخدمة المدنية ويعمل بهذا التعميم من تاريخه وعلى كل الجهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وابلاغه لمن يلزم.

من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء: ان الوزارة أقرت مبلغا اجماليا قدره 76.748 مليون دينار لتغطية شراء الطاقة من محطة الزور الشمالية خلال العام المالي الحالي، مشيرة الى ان هناك زيادة 50 مليون دينار مقارنة بالعام المالي المنصرم الذي اقرت فيه الوزارة 26 مليون دينار للبند نفسه.

وافادت المصادر بأن الوزارة اقرت هذا المبلغ لشراء الطاقة الكهربائية من محطة الزور لمواجهة الطلب المزايد على الطاقة والمياه خلال فصل الصيف 2017، موضحة ان انتاجية محطة الزور الشمالية دخلت الخدمة بكامل طاقتها في نوفمبر من العام 2016 والتي تتضمن خمس توربينات للغاز وتوربينيتين بخارية وعشر وحدات بتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير، حيث بلغت كميات الكهرباء المنتجة 1539.2 ميغاوات ما يمثل 10% من انتاج الاجمالي للطاقة في البلاد وتحلية مياه 107 ملايين غالون من الماء الصالح للشرب يوميا، ما يمثل 20% من انتاجية المياه الاجمالية في البلاد.