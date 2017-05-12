بعض الدول الموردة للخضراوات غير المطابقة لنسبة المبيدات استجابت وبدأت تفحص منتجاتها

جهات الدولة تتعاون لمتابعة الأسماك واللحوم والخضراوات حفاظاً على سلامة المستهلكين



عادل الشنان

أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي ان قطاع الرقابة على أتم الاستعداد وفي حالة استنفار لمواجهة جميع أنواع المخالفات التي قد ينفذها البعض في ظل الطلب على مختلف أنواع السلع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال انه سيتم عمل جولات تفتيشية بمختلف الأوقات لضمان عدم التلاعب سواء بالأسعار او الجودة وأيضا بهدف التشجيع على العروض وتقديم الخصومات بهذا الموسم.

جاء ذلك خلال افتتاح شركة معرض الكويت الدولي معرض الغذاء والأواني الرمضانية صباح امس تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في القاعة (6) على ارض المعارض الدولية وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي.

وأكد الرشيدي أن الوزارة أصدرت تراخيص عروض خاصة لـ ٢١ جمعية تعاونية وسوقا مركزيا استعدادا لشهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان الوزارة تسهل اصدار مثل هذه الرخص التي تعود بالنفع لصالح المستهلكين.

وأوضح ان هذه التراخيص تصدرها الوزارة خلال يومين مقارنة بالسابق حيث كانت تحتاج لاسبوع، وذلك وفقا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي يحرص على تشجيع هذه العروض وفتح المجال للمنافسة بين الشركات والتعاونيات والأسواق لصالح جميع الأطراف خاصة المستهلكين.

وعن السمك واللحوم والرقي الفاسد أفاد بأن قطاعات الدولة كاملة تتعاون جميعا، فالبيئة تقوم بمسح البحر، والبلدية والتجارة تقومان بدورهما الرقابي على الأسواق.

وذكر ان الوزارة ترصد الأسعار عبر بيانات موثقة لعمل مقارنات بين الأسعار الحالية والقديمة، ما يساعد الوزارة لمعرفة ما اذا كان هناك ارتفاع مصطنع في السعر.

وعن الرقي الفاسد قال ان الوزارة أحالت الشركة الموردة إلى النيابة التجارية وان لجنة سلامة الغذاء أصدرت قرارات بوقف استيراد بعض المنتجات غير المطابقة لنسبة المبيدات وتم اخطار الدول الموردة وبعضها بدأت تقوم بفحص منتجاتها او ارسالياتها حفاظا على اقتصادها.

وتابع الرشيدي: ان وزارة التجارة والصناعة تقوم بعمل مسح ميداني لكل السلع المطروحة في الأسواق مطلع كل عام لضمان عدم التلاعب بالأسعار ولديها قاعدة البيانات المعتمدة لذلك والتي تعتبر مقياسها لكن في حال وجد اي مواطن ان هناك ارتفاعا بالأسعار فعليه التوجه لإبلاغنا مباشرة لنقوم بالإجراءات القانونية مباشرة او ابلاغنا عبر الهاتف.

وعن المعرض قال انه يتيح للمستهلك خيارات متعددة من مواد غذائية وأواني منزلية واستهلاكية من خلال عرضها في قاعة واحدة تحوي مختلف المنتجات من داخل الكويت وخارجها خاصة بقرب شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، صرح مدير معرض الغذاء الرمضاني والأواني لدى شركة معرض الكويت الدولي عماد الهارون بأن هذا المعرض يمثل فرصة مثالية للتعرف على السلع والمنتجات الجديدة، حيث يأتي هذا المعرض مع قرب حلول شهر الصيام شهر رمضان المبارك، وشدد على أهمية التنافس بين شركات المواد الغذائية والأواني الرمضانية لتقديم منتجاتها وعروضها الخاصة، مشيرا الى أن هذا المعرض يوفر على المواطنين والمقيمين، عناء البحث عن أصناف جديدة ومختلفة من المواد الغذائية والسلع التموينية بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من الأواني المنزلية، حيث تتجمع تحت سقف واحد العديد من شركات المواد الغذائية

وشدد الهارون على أن معرض هذا العام يحفل بخدمات جديدة وبأنشطة هامة وعروض تسويقية عديدة مختلفة، حيث نسعى دوما من خلال الابتكار والتطوير الدائم للخدمات لتعزيز صدارة وموقع شركة معرض الكويت الدولي المتميز محليا كأكبر وأول مركز معارض معتمد في المنطقة، ومن هذه الخدمات الجديدة:

مطاعم ومقاه عالمية ومحلية: حيث تنتشر اكشاك مطاعم الوجبات السريعة ومقاه عالمية ومحلية جنبا الى جنب في منطقة اللوبي والبهو الخارجي المتصل بين القاعتين 5 و6 لتتيح للزوار فرصة للاستراحة والتمتع بمزايا التسوق ضمن أجواء مريحة حيث يتواجد اكثر من 14 مطعما وكافيه محلي وعالمي امثال باسكن روبنز، وكريسبي كريم، ومطعم جوني روكتس وتيم هورتنس، ونستله، وهارديز، وبيرجر كنج، وديب اند ديب، وصاج أند توست، وتاكوبيل وغيرها.

ساحة ألعاب آمنة في منطقة اللوبي: كما تم توفير مساحة داخلية مكيفة مخصصة لألعاب الأطفال في منطقة اللوبي والبهو الخارجي الى جانب منطقة المقاهي والمطاعم، حيث يستمتع الصغار باللهو بالألعاب اثناء تناولهم واسرهم لوجبات الطعام او اثناء تسوق الأهالي، مما يسمح للعائلات وأطفالها الباحثة عن متعة التسوق والترفيه بقضاء وقت ممتع طوال أيام الاسبوع خلال فترة المعرض بحيث تجعل من زيارتهم لأرض المعارض ولمعرض الغذاء الرمضاني بشكل خاص ذكرى عائلية لا تنسى.