وزعت الكويت ألفي سلة غذائية على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات بمنطقة آلتون بمدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وقال القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري لـ «كونا» ان الكويت تقدم تلك المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين ضمن حملة «الكويت بجانبكم» في إطار تلبية المبادرات الانسانية الكريمة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لمساعدة المحتاجين والمعوزين.

واضاف ان القنصلية العامة تشرف على عمليات توزيع السلات الغذائية على النازحين العراقيين المقدمة، مشيرا الى أنها شملت هذه المرة النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات الذين قلما يستفيدون من المساعدات الانسانية المقدمة للنازحين، خصوصا ان الاهتمام يصب على النازحين في المخيمات دون سواهم.

واشار الى ان عملية التوزيع شملت هذه الشريحة من النازحين لتصل المساعدات الكويتية الى اكبر عدد ممكن من النازحين العراقيين الذين هم بأمس الحاجة الى المساعدات، خصوصا وهم يقبلون على شهر رمضان المبارك.

واوضح انه حسب الخطة المعدة من قبل الجمعيات والمنظمات الانسانية الكويتية والكويت فإن المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين ستتواصل وتتنوع لشمل اكبر عدد منهم سواء كانوا داخل المخيمات وخارجها.

بدوره، قال عضو منظمة «مبادرون للاغاثة والتنمية» حسين الجبوري لـ «كونا»: «نقوم اليوم بتوزيع السلات الغذائية المقدمة من قبل الكويت للنازحين العراقيين»، مشيرا إلى ان معظم النازحين من اهلي الانبار وصلاح الدين والموصل وديالى.

وتقدم الجبوري باسم المنظمة وباسم النازحين الشكر والعرفان للكويت حكومة وشعبا على ما يبذلونه من جهود حثيثة من اجل تقديم المساعدات للنازحين في جميع المجالات الاغاثية والصحية والتعليمية داعيا استمرار هذا الدعم من اجل التخفيف عن معاناة النازحين في المدن وفي مخيمات النزوح.