بنجلون: تنظيم إصدار تقارير سوق العمل بما يدعم التخطيط المستقبلي للقوى العاملة

بشرى شعبان





أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن تنفيذ مشروع مشترك مع جهات دولية لدعم الهيئة خلال ثلاث سنوات من العمل المتواصل من الشراكة مع ثلاث منظمات أممية لتدريب كفاءات من القوى العاملة، معربا عن فخره بتخريج 247 متدرب خضعوا لـ 23 دورة ليكونوا مديري المشاريع المستقبلية في المرحلة المقبلة باعتبارهم عماد الهيئة.

وفي تصريح صحافي خلال حفل تكريم الموظفين والجهات المشاركة في أنشطة المشروع، قال المطوطح ان المشروع يعقد بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة لدعم وبناء قدرات الهيئة العامة للقوى العاملة في إطار الشراكة التنفيذية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتعمل منظمة العمل الدولية ضمن هذا المشروع على تحسين نظام معايير العمل الدولية وتعزيز نظام تفتيش العمل والسلامة المهنية.

وأضاف ان المنظمة الدولية للهجرة تدعم الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال دراسة حاجات مركز إيواء العمالة الوافدة وتعريفه الى أفضل المعايير الدولية، الى جانب إعداد الدراسات عن سوق العمل، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الهيئة على إصدار تقارير الأداء الدورية، وذلك لدعم عملية التخطيط المستند الى الأدلة والأرقام، مشيرا الى ان مدة المشروع سنتين حيث ينتهي في 30 يونيو 2017.

من جانب آخر، كشف المطوطح عن الانتهاء من اعداد كشوف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين في الهيئة على أن تودع في حساباتهم خلال الأسبوع القادم، وقال إن إجمالي المبلغ المرصود للأعمال الممتازة بلغ مليون و155 الف دينار، لافتا الى أن الأعمال الممتازة سوف تصرف لجميع العاملين بالهيئة الحاصلين على تقييم كفاءة امتياز عن العام 2016، وعددهم 1580 موظفا.

دليل الإجراءات

من جهتها، قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة زينب بنجلون: خلال العامين الماضيين شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة في الكويت في دعم وبناء قدرات الهيئة العامة للقوى العاملة في إطار الشراكة التنفيذية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كما ساهمت منظمة العمل الدولية ضمن هذا المشروع في تحسين المشاركة الثلاثية في نظام معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز المنظمة نظام تفتيش العمل والسلامة المهنية.

وأوضحت ان المنظمة الدولية للهجرة عملت على دعم الهيئة العامة للقوى العاملة حاجات مركز إيواء العمالة الوافدة وتعريفه إلى أفضل المعايير الدولية وإعداد دراسات عن سوق العمل، كما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الهيئة في إصدار تقارير الأداء الدورية ومؤشرات سوق العمل وذلك لدعم عملية التخطيط المستند على الأدلة والأرقام.

وبينت ان أهم إنجازات المشروع هو دليل إجراءات الهيئة وآليات العمل وخصوصا لقطاع الاستقدام والاستخدام، بالإضافة إلى وضع نظام لمعايير الأداء ما يسهم في رفع ومراقبة أداء إدارات كفاءة العمل، وتنمية مهارات فريق أبحاث السوق من خلال وضع دليل إجراءات للإدارة، وتنظيم عملية إصدار تقارير سوق العمل بما يدعم التخطيط المستقبلي للقوى العاملة، اضافة الى دليل إجراءات مركز إيواء العمالة الوافدة، وبناء قواعد البيانات التي من شأنها تسهيل عملية تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إنجازات المشروع

بدورها، استعرضت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام اسيل المزيد اهم إنجازات المشروع المشترك لدعم الهيئة، لافتة الى ان من ابرز الإنجازات انتهاء منظمة الهجرة الدولية من الدراسة الاولى حول الشبكات الاجتماعية ودورها في سوق العمل الى جانب وضع دليل إجراءات العمل في مركز ايواء العمالة الوافدة.

وأضافت المزيد ان منظمة العمل الدولية نفذت تقييما لإجراءات تفتيش العمل وعقدت العديد من الدورات التدريبية في الصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية، ونفذت برنامجا تدريبيا لنحو 25 موظفا، ومراجعة قانون العمل بالقطاع الخاص. وتابعت: كما عقد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برنامج تدريبيا لإدارة المشاريع ونجح فيه 23 مدير ادارة في المستوى الاول، وأنجز نظام قياس معايير الأداء بالهيئة والعديد من البرامج الخاصة في تطوير المهارات والخطط المستقبلية. وأشارت المزيد الى ان من إنجازات المشروع التعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل نقابة العاملين في جامعة الكويت والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لإطلاق اول مبادرة كويتية للصحة والسلامة المهنية في موقع العمل «حماية».