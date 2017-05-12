وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بطاقات دخول القرعة للدفعة السادسة من القسائم الحكومية من الضاحية N3 بمشروع جنوب المطلاع والتي تشتمل على (270) قسيمة بمساحة 400 م2.

وأعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/12/8.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافقين 11و 14 الجاري موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم «جنوب المطلاع».

أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 15 الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة، كما حددت المؤسسة يوم الأربعاء الموافق 17 الجاري موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائــم فــي مســرح مبنــى المؤسسة بجنوب السرة.