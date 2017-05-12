كريم طارق

أكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» عزم عدد من مفتشي العمل والسلامة المهنية وتقدير الاحتياج، إقامة اعتصام أمام مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه جاء بعد صدور تعميم من قبل نائب المدير العام للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الهيئة بعدم إعفاء المفتشين من بصمة نهاية الدوام، على الرغم من طبيعة عمل المفتش وصعوبة انتقاله وعودته مرة أخرى لمقر العمل بعد نهاية الدوام، وأوضحت المصادر أن القرار استثنى 25% من المفتشين من بصمة نهاية الدوام فقط، على الرغم من أنه حق من حقوق المفتشين.