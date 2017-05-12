محمد راتب

اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية لتوزيع المناصب وتشكيل الهيئة الإدارية، حيث أسفر الاجتماع عن تزكية كل من محمد محمود تقي رئيسا للجمعية، وعدنان عبدالله شهاب نائبا للرئيس، وعبد الله جاسم الاستاذ أمينا للسر، وبدر حسن حيات أمينا للصندوق.



كما أسفر الاجتماع عن تزكية كل من، سيد علي بهبهاني رئيسا للجنة المالية والادارية، وميثم عبدالله عوض رئيسا للجنة الاجتماعية والإعلامية، وأنور فاضل الشكري رئيسا للجنة المشتريات، واحمد سعود الفزير رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة. بدوره اشار رئيس مجلس الإدارة محمد تقي الى أن المجلس سيعمل على تحقيق أفضل الإنجازات، وزيادة المهرجانات التسويقية وتعزيز التواصل بشكل اكبر مع المساهمين وتقديم خدمات اجتماعية متميزة.

واكد وجود خطة طموحة للعمل على افتتاح السوق المركزي الجديد في قطعة 11 خلال أقرب وقت ممكن، فضلا عن تعزيز المركز المالي وتحيق نتائج طيبة ترضي طموح المساهمين وتقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح المنطقة، والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للمصلحة العامة. وكانت انتخابات جمعية الرميثية التعاونية قد اسفرت عن فوز سيد علي موسى مرتضى بهبهاني بالمركز الأول بواقع 725 صوتا، وجاء ميثم عبدالله عبد الرضا عوض في المركز الثاني بواقع 543 صوتا، وأنور فاضل الشكري في المركز الثالث بواقع 458 صوتا، في حين حقق احمد سعود راشد الفزير بالمركز الرابع بواقع 452 صوتا.

يذكر ان عدد الناخبين من الرجال والنساء وصل إلى 4187 ناخبا وناخبة وتقدم للترشح 16 مرشحا.