محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية الدعية التعاونية عن فوز كل من احمد صقر السودان وحصوله على المركز الأول بواقع 272 صوتا، تلاه علي ابراهيم الشيخ في المركز الثاني حاصدا 213 صوتا، وجاء محمد ناصر معرفي في المركز الثالث بعدد 199 صوتا، وحل عبدالله عيسى كلمد رابعا بواقع 193 صوتا.

وكانت الانتخابات قد تمت في اجواء ديموقراطية محتدمة بالمنافسة بين 13 مرشحا، أجريت بحضور وإشراف مدير إدارة العضوية والانتخابات محمد المطيري والضابط في مخفر الدعية الملازم اول سعد عبيد الرشيدي الذي كان مع رجال الأمن نموذجا للأداء الراقي والمميز في التعامل مع الناخبين والمرشحين وأبناء المنطقة.

وجاءت نتائج بقية المرشحين بالترتيب كالتالي طارق المحفوظ 174 صوتا، حامد العوضي 169 صوتا، علي شعبان 157 صوتا، عادل ميرزا حسن 154 صوتا، سالم العصفور 95 صوتا، حسين القلاف 78 صوتا، جواد دشتي 57 صوتا، عقيل ماجكي 57 صوتا (حادي عشر مكررا)، وميثم باقر 5 اصوات.