أعلنت الكويت امس عن التبرع بمطبعة قيمة خاصة بالمكفوفين في اذربيجان.

وقال سفيرنا لدى اذربيجان سعود عبدالعزيز الرومي ان السفارة رعت عملية تسليم مطبعة عصرية قيمة تبرعت بها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لصالح جمعية المكفوفين الاذربيجانية.

وأوضح الرومي ان المطبعة الخاصة بالمكفوفين تعمل بطريقة (برايل) وهي أجهزة متطورة تبلغ قيمتها 220 ألف دولار ولا يوجد لها مثيل في رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تعكس اهتمام الكويت بجميع شرائح المجتمع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف ان هذا العمل يشكل بصمة مهمة في العمل الخيري للكويت تجاه فئة المكفوفين في اذربيجان، موضحا ان هذا الجهاز يمكن العاملين بمن فيهم المكفوفين من طباعة واصدار كتب ومنشورات أدبية وثقافية ودينية وطباعة نسخ من القرآن الكريم بطريقة (برايل).

وأوضح ان العاملين على إدارة هذه المطبعة سيخضعون لبرنامج تدريب لكي يتمكن المكفوفون من إدارة المطبعة وبيع الإصدارات وخلق مصدر تمويل ورزق لتحسين ظروفهم المعيشية.