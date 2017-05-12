قال سفيرنا لدى ماليزيا سعد العسعوسي ان المشاركة الكويتية في المعرض الدولي للاختراعات والإبداعات والتقنيات «ايتكس» الـ28 في ماليزيا فرصة لإثبات قدرات شباب الكويت الابداعية.

وقال السفير العسعوسي لـ «كونا» ان المعرض يحتضن العديد من براءات الاختراع الكويتية والخليجية والعربية فيما يشارك احد منتسبي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المندرج تحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.عادل عبدالمحسن الوصيص باختراع «حزام الأمان» للاماكن الشاهقة الذي يخدم فرق الإنقاذ اثناء اداء مهامهم ويعزز من اجراءات الأمن والسلامة في المستشفيات والمباني.

وكان نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي أبوبكر محمد دياه قد افتتح المعرض بحضور السفير العسعوسي ومدير عام براءات الاختراع في الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي عبدالله المقحم وعدد من السفراء الخليجيين في ماليزيا.

وأثنى العسعوسي على حرص مكتب براءة الاختراعات في الأمانة العامة لمجلس التعاون على اصطحاب ممثلي دول الخليج في هذا المعرض الدولي بماليزيا، مؤكدا أهمية احتكاك الشباب المخترعين من الكويت للتحصيل العملي والثقافي في فعاليات مثل هذا المعرض وهو ما يولد معرفة وثقافة جديدة ستكون رافدا كبيرا للمخترع الكويتي أو الخليجي.

وأضاف انه استمع واطلع أيضا على مشاركات من دول مجلس التعاون مستبشرا خيرا بالأجيال القادمة التي سترفع اسماء دولها وبشكل خاص شباب الكويت القادر على الإبداع والابتكار.