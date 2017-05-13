ليلى الشافعي

على هامش الملتقى الدولي لأوقاف القدس المقام في اسطنبول برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي أقامته كل من إدارة الأوقاف التركية والمعهد الدولي لأوقاف القدس والذي ساهمت فيه فعاليات كثيرة من داخل القدس وفلسطين وخارجها من العالــم الإســلامي، سـاهــم الأمين العام السابق للأمانـــة العامة للأوقـــاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي بورقـة عمل تحت عنـــوان: «العطاءات والأوقاف الكويتية في أرض الإسراء» والتي لخصت أوجــه العطــاءات الكويتية القديمة والحديثة.



وبشكل طبيعي استهل الباحث بخلفية علمية عامة عن الوقف ومكانته عموما وأهمية توجيهه إلى أرض الإسراء خصوصا.



ثم استعرض الصور المتعددة لدعم الكويت وأهلها حكومة وشعبا أفرادا ومؤسسات لأرض الإســـراء ماديا وعلميا وإعلاميا وبحثيا.



واستعرض بالتفصيل أوجه العطاءات والأوقاف الكويتية الموجهة الى أرض الإسراء من قبـــل المؤسســـات الرسمية والأهلية منطلقا من المكانة التاريخية لأرض الإسراء ومكانتها لدى المسلمين منذ القدم.



وقد ختم هذا الاستعراض المفصل بفصل مستقل عن عطاءات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي تمويلا ومقرا وجهوده في دعم أرض الإسراء وقضاياها من حيث تثبيت الهوية الفلسطينية هناك، وتأكيـــد هويــة القدس حيث يخصص الصندوق الكويتي 10% من ريعـه السنــــوي للقـــدس وفلسطيــن فقط بينما تتوزع الـ 90% الأخرى من ريعه لبقية دول العالم المستحقة للدعم.

وبعد السرد الطويل والسياق التفصيلي الكبير الزاخر بالعطاءات الكويتية لأرض الإسراء توقف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي عند إبرز التحديات في طريق إنجاز هذه الدراسة بشكلها المتكامــل المفترض حيث فوجئ عند وصوله للجانب التحليلي لآثار هذه العطاءات الكويتية بعدم وجود باحثين متخصصين أو مراكز بحثية متخصصة ترصد الأثر الميداني لهذه العطاءات بحيث تخرج بصورة تقييمية توجه المتبرعين للأولويات من جهة ومدى تحقيق أهداف المتبرعين من جهة أخرى.