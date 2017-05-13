مطلوب الحد من المستورد المماثل لمنتجاتنا وقت ذروة إنتاجها





المزارع شهاب.. في مزرعته بالوفرة

طالب المزارع يوسف شهاب من منطقة الوفرة الزراعية بتسهيل إجراءات إقراض المزارعين من محفظة التمويل الزراعي التي يديرها نيابة عن مالية الكويت بنك الكويت الصناعي، وقال في حديثه لـ «الأنباء» من وسط مزرعته الزاخرة بالنشاط النباتي الثمري بالوفرة: ان الشك يساوره كثيرا بشأن حصوله على قرض زراعي من محفظة التمويل الزراعي والسبب انهم يضيفون على مبلغ القرض رسوما يسمونها «رسوم خدمات او مصاريف خدمات» والتي اعتبرها بمثابة فوائد.. فلماذا تفرض هذه الزيادة على المزارع المقترض من محفظة رأسمالها يقارب الـ ١٠٠ مليون دينار خصصتها الدولة مشكورة لبناء او إقامة المشاريع الزراعية الكبيرة والصغيرة وسط صحرائنا الممتدة على اطراف بلادنا؟! في كل بلاد العالم او معظمها يقرضون مزارعيهم قرضا حسنا، اي يسدد المقترض ما يأخذ تماما وعلى دفعات مريحة، فلماذا لايكون ذلك عندنا؟!

وفسر المزارع شهاب تراجع الإنتاج الثمري في مزارع الكويت طوال أشهر الصيف الى ارتفاع درجات الحرارة فيها والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والى قلة المياه العذبة، فكيف تكون عندنا زراعة إنتاجية في الصيف وعناصرها او مقوماتها الرئيسية غير متوافرة؟!الزراعة في كل بلاد العالم لا تقوم لها قائمة من غير كهرباء وماء ودعم، حتى الماء المعالج، محرومون منه نحن مزارعي الوفرة، اما الدعم الحكومي، فحدّث ولا حرج.. والمفروض ان يتضاعف او يزيد كثيرا لمن ينتج صيفا، لأن كلفة الإنتاج الصيفي تزيد كثيرا عن تكلفة الانتاج الشتوي او الربيعي.



إنتاج الصيف مرهق



على كل حال، ها نحن نحاول الانتاج عبر مئات من الشبرات البلاستيكية المكيفة بأسلوب التبريد الصحراوي البسيط الذي يعتمد على المياه الجوفية الارتوازية الصليبية المالحة وسعف النخيل الأصفر الناشف.. لأن اسلوب التبريد الحديث الذي يعتمد على الكرتون والماء العذب مكلف، ولا تنسى ما ذكرناه آنفا عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي معظم أسابيع الصيف، ولا أبالغ اذا قلت لك ان ساعة واحدة من توقف التبريد في الشبرة الزراعية كفيل بضياع جهود كبيرة طيلة شهر او شهرين وربما اكثر.. فمن يعوضنا؟!



السوق عرض وطلب



وبسؤالنا عن سر التذبذب في اسعار الثمريات الكويتية في الاسواق المحلية او تباين اسعارها كثيرا بين الارتفاع والانخفاض، اجاب يوسف شهاب: الأمر كله يتوقف على العرض والطلب، فعندما تكون هناك فترة زمنية بين الزراعتين الشتوية والصيفية للخيار ينخفض الانتاج كثيرا فترتفع اسعاره كثيرا، لكن وبعد حوالي شهر ونصف تقريبا من الزراعة تجد اسعار الخيار تتراجع بشكل حاد من نصف دينار الى 100 فلس تقريبا، وقس على ذلك باقي الثمريات، والسبب اننا نحن المزارعين ننتج من دون خطة علمية وعملية على مستوى الدولة في كل سنة.



وظني ـ والكلام للمزارع شهاب ـ كان الأمر هكذا طوال السنوات الماضية في الكويت وسيستمر هكذا لسنوات مقبلة، لأن من الصعب تدخل هيئة الزراعة في تطبيق خطة زراعية يلتزم بها جميع مزارعي الكويت خلال السنة كلها، كل الذي نريده الحد من المستورد المماثل لإنتاجنا وقت ذروة إنتاجنا، وزيادة الدعم الحكومي المقرر على إنتاجنا، لاسيما صيفا وهذه مهنتنا نحبها خسرنا ام ربحنا منها، لأنها مهنة شريفة كريمة تنفع البلاد والعباد والله يقدرنا.. على منفعة البلاد والعباد..!

سعد العجمي للمزارعين دور كبير في الحفاظ على البيئة

العجمي يدعو لزراعة «العرفج» في الوفرة والعبدلي

النباتات الطبيعية.. مصدر للأعشاب الطبية العلاجية الناجعة

مطلوب الاهتمام بزهرة الكويت الوطنية

دعا الناشط الإعلامي والبيئي، شبيب العجمي الى إيلاء قضايا البيئة في الكويت اهتماما اكثر من جميع الجهات المعنية حكومية كانت او أهلية.

زهرة الكويت الوطنية العرفج

وقال في حديثه لـ «الأنباء» الذي التقته مصادفة في مزرعة حسين بن صامل، بالوفرة: إن من الأهمية بمكان زيادة الدعم الحكومي والأهلي لنبتة الكويت الوطنية ألا وهي نبتة «العرفج»، وذلك من خلال التوسع في زراعتها في المحميات الطبيعية وفي مزارع الوفرة والعبدلي، كأن يزرع صاحب الحيازة جزءا منها بالعرفج الذي نجحنا في الحصول على بذوره في السنوات الاخيرة وحولناها الى شتلات توزع مجانا.

وأضاف: ان سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ طيّب الله ثراه ـ اعتبرها عبر مرسوم اميري بأنها الزهرة الوطنية للكويت، داعيا للاهتمام بها، ووفق رصدنا البيئي الذي يشغلنا في حلنا وترحالنا، فإن هذه النبتة البيئية الطبيعية لا تلقى الاهتمام المطلوب في صحرائنا وفي مزارعنا والأسباب عديدة أبرزها قلة الوعي بأهمية هذه النبتة (بنت الصحراء) وبفوائدها الجمة، والرعي الجائر والزحف العمراني، فلماذا مع ان بالإمكان الاستفادة من هذه النبتة وباقي اخواتها النباتات الفطرية في صناعة العديد من الادوية الناجعة والفاعلة في التخلص من امراض إنسانية عديدة، ناهيك عن الاستخدامات الأخرى العديدة لهذه النبتة الفطرية الرائعة وعددها في الكويت يصل الى 390 نوعا ومن منا لا يعرف او يسمع عن صناعة الاعشاب الطبية المستخلصة من نباتات فطرية وطبيعية في بلاد كثيرة من حولنا؟!

مطلوب خطة أمنية لضبط العمالة الهاربة في المناطق الزراعية

الفريق محمود الدوسري

ناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين مسلم الجويسري، وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، مساعدة إخوانه المزارعين بضبط العمالة الهاربة من مزارعهم في المناطق الزراعية وإعادتهم لمقار أعمالهم التي أتوا للعمل فيها بموجب عقود عمل موثقة، ورصد الجويسري عدة مخالفات وتجاوزات في مجال العمالة الزراعية تتمثل في هروب العديد منهم من مزارعهم بتحريض زملاء او أقارب لهم للعمل في أماكن اخرى اكثر راحة ودخلا وأحيانا للعمل في مزارع اخرى لكن بالأجرة اليومية، منتقدا بشدة قيام مزارعين آخرين او وكلائهم بتشغيل العمال الهاربين في مزارعهم وربما إيوائهم رغم انهم على كفالة زملاء لهم بذات المنطقة، الأمر الذي يستلزم زيادة دوريات وزارة الداخلية في ربوع منطقة الوفرة وخصوصا مركز تجمع العمالة الهاربة في الساحة الأمامية لمخفر الصالح وسط شارع محمد الجلال السهلي، وتكثيف جهود رجال الداخلية لضبط العمال الهاربين وتقديم من يؤويهم الى القضاء العادل في الكويت.

وختم الجويسري بتجديد الثقة بالفريق محمود الدوسري من أبطال تحرير الكويت المعروفين للتعاون مع الاتحاد الكويتي للمزارعين، لوضع خطة امنية في المناطق الزراعية النائية، خصوصا بعد كثرة السرقات من المزارع بما فيها سرقات المواد والمستلزمات والمحتويات والتي تكون غالبا من العمال الهاربين منها او زملائهم، كونهم يعرفون بواطن الأمور في المزرعة ومداخلها ومخارجها ومواقع العمل فيها.

الانقطاعات المتكررة للكهرباء في المناطق الزراعية.. إلى متى؟!

جابر العازمي

ناشد أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي، مسؤولي وزارة الكهرباء والماء زيادة الامكانات البشرية والمادية لدى مركز طوارئ الكهرباء في منطقة الوفرة الزراعية، وذلك لإصلاح الأعطال الكهربائية اليومية المتكررة هناك.

وقال في تصريح صحافي يوم الاحد 7 الجاري: إن معظم مزارعي الوفرة يعانون من الانقطاعات الكهربائية اليومية، الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بمزروعـــــاتهم، لاسيمــا داخل الشبرات والبيوت والمجمعـــات الـــزراعيــة الحديثة المبردة وما يقال عن الوفرة يمكن أن يقال عن العبدلي.

وعزا التأخر في إصلاح الأعطال والانقطــاعــات الكهربائية هنا وهناك الى قلة الكوادر البشرية العاملة في مركز طوارئ الوفرة، وقلة السيارات المعدة والمخصصة للنقل والإصلاح، مبينا أن فرقة واحدة للاستجابة الى عشرات النداءات المتتالية في وقت واحد لا تكفي. وأضاف أن قطع التيار الكهربائي لسويعات قليلة في نهار قائظ كفيل بقتل مزروعات احتاجت لأيام طوال، كي تنمو وتثمر داخل البيوت الزراعية مع أن الكثير من مزارعي الكويت يحتاطون باستخدام المولدات في مزارعهم، لكن ماذا يفعل المزارع إزاء قطع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد ولساعات طويلة أحيانا؟

وقال: المفروض أن تزيد وزارة الكهرباء من إمكاناتها البشرية والمادية وسط الوفرة لمواكبة الزيادة في عدد مزارعها وإنارة شوارعها الرئيسية والفرعية بآلاف الاعمدة ليلا، ومواجهة الأعمال المستمرة في المناطق والقطع والشوارع القريبة من الوفرة أو البعيدة عنها بالسرعة الممكنة من دون تأخير أو تسويق كما هو حادث الآن- للأسف الشديد.

الزراعيون الأوائل

الزراعي فارس عبدالله الفارس (أبوفيصل)





فارس عبدالله الفارس من أوائل الكويتيين الذين تخرجوا في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1960 ومن رفاق دربه في هذا المجال سالم المناعي ومريم التوحيد واحمد النقيب ـ قوّاهم الله ـ.

ظل «الفارس» يعمل في ادارة الزراعة نائبا لمديرها سالم المناعي حتى عام 1982 وقد خصصت له الدولة مثل عشرات الزراعيين المتقاعدين قسيمة صغيرة في الوفرة، عكف بكل همة ونشاط على استصلاحها وزراعتها بالنخيل المثمر الذي يعشقه كثيرا، بيد أن المرض أقعده الآن عن مواصلة الطريق، والبركة في أولاده وأكبرهم «فيصل» لاستكمال طريق والدهم لتغدو مزرعته تجود بالخضراوات والتمور الشهية..!

مجرد سؤال لهيئة الزراعة

إلى متى تبقى الزراعة في الكويت تسير على البركة من دون خطة إنتاج، خصوصا في إنتاج الخيار والطماطم، فيكون الإنتاج منهما أكثر من الطلب وتنهار أسعارهما معظم أيام السنة؟

السوق المحلي لا يستوعب حوالي مائة ألف كرتون خيار يوميا معظم شهور السنة فيصل سعر الكرتون الى مائة فلس وأقل، لأن العرض يفوق الطلب كثيرا، والحل في خطة علمية وعملية لتنويع المزروعات والإنتاج حسب الطلب في كل زراعة ومن يزرع أكثر من المحدد له يُحرم من الدعم الحكومي، جربوا في الخيار وبعدها احكموا على صحة ما ندعو اليه!

..ودعوة.. لهيئة الزراعة

دعوة لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة من دون تربة أو الزراعة المائية في مجمعات زراعية حديثة مبردة لإنتاج خضراوات وثمريات صحية أو آمنة صحيا خالية من بقايا الملوثات الكيماوية الضارة بالإنسان وبيئته!

فوائد كثيرة لحليب النوق

اهتمام خاص بالإبل في الوفرة

قال المزارع فلاح سعد العتيبي وهو بين قطيعه من الإبل المميز في مزرعته الكائنة وسط منطقة الوفرة الزراعية: لقد ثبت علميا الفوائد الجمة لحليب النياق وعلى رأسها انه يعالج امراض المناعة والاضطرابات الايضية والتهاب الكبد واسهال «الروتا» والسل والسرطان والسكري كما ان بول الابل له استخدامات علاجية وقبل ايام قليلة اطلعت على تقرير مصور لمؤتمر عام عن الصحة العامة في الشقيقة المملكة العربية السعودية تثبت من خلاله بعض الباحثات الخليجيات أن بول الناقة البكر مفيد لعلاج بعض الأمراض المستعصية للإنسان.

وقد ذكرت إحدى الباحثات بذات المؤتمر انهم استخلصوا أو ركبوا أو صنّعوا دواء من بول الإبل يفيد كثيرا في علاج الأمراض الجلدية المستعصية على العلاج بالكريمات أو المراهم الكيماوية المعروفة في الصيدليات والعيادات الطبية الحديثة والمستخلص أو المركب من بول الإبل، كما أعلن في المؤتمر الطبي العام الذي عقد في المملكة العربية السعودية مؤخرا د.أحلام بنت احمد العوضي ومنال القطان ومطاوي السحيباني وبحثهن كان بعنوان «عجائب أسرار العلاج بأبوال الإبل» لمن يريد المزيد من هذا البحث القيم في شبكة الإنترنت.

ووفق ما ورد في البحث فإن بول الإبل يعالج العديد من امراض الجهاز الهضمي مثل بكتيريا الأمعاء والكبد الوبائي والخمول واصفرار الوجه وبعض حالات السرطان، اذا شرب البول خالصا عن طريق فم الإنسان.