ثمّن المتحدث الإعلامي لمشروع «إحساس» التابع للجنة زكاة سلوى طلال فاخر تعاون وعطاء محسني ومحسنات الكويت مع كل الأنشطة والمشاريع الرائدة التي ينفذها «إحساس» والتي يستفيد منها الكثير من الأسر المتعففة التي تعيش على أرض الكويت.

وحث فاخر أهل الخير على دعم مشروع «الكوبونات الغذائية» والتي يتم توزيعها على المحتاجين داخل الكويت قبيل شهر رمضان المبارك، ومن خلالها تستطيع الأسر الذهاب إلى الأسواق المركزية التي تتعاقد معها اللجنة وتشتري احتياجات شهر رمضان المبارك، معتبرا هذه الوسيلة من أفضل الطرق حفظا لكرامة المستفيد، حيث لا يعلم من الذي قدم له المساعدة، ولا المتبرع كذلك يعرف من الذي استفاد من خيره وصدقته، ولكن هناك سجلات ربانية تحصي كل شيء شعارها (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره).

وتابع فاخر: نستهدف من خلال هذا المشروع كفالة 400 عائلة طوال شهر رمضان المبارك نوفر فيه لهذه العوائل الإفطار الكريم والحاجيات الأساسية وتبلغ تكلفة العائلة 50 دينارا بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 20 ألف دينار، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» فكيف بمن يساهم في إفطار أسرة كاملة خلال الشهر الفضيل؟!

وختتم الشيخ طلال فاخر تصريحه مناشدا المحسنين دعم هذا المشروع المبارك، فاللجنة الآن تستعد لتوفير الكوبونات وتوزيعها على الأسر المستفيدة داخل الكويت والتي يشغل بالها كيف ستستعد لشهر رمضان الكريم، خاصة ان لديها أطفالا صغارا وكبار السن، فساهم في تخفيف الهم عنهم واجعل خيرك يسعدهم. للتواصل ودعم المشروع 55644002 أو 55644001.