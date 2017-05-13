أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام عبدالعزيز الدعيج أن الكويت أصبحت منظومة مهمة في العمل الدعوي والخيري، حيث كانت الكويت، ومازالت وستبقى بإذن الله تعالى، بلد العطاء والمبادرات الخيرية والإنسانية الأولى عربيا وطموحنا يسعى لبلوغ العالمية.

وثمن الدعيج الدور الكويتي الحضاري الخيري والدعوي الرائد الذي تقوم به في مختلف المجالات، والتي تحض على نشر ثقافة التوعية والتطوع وخدمة الإنسانية، فكانت الكويت من الدول الأولى عربيا في إقدامها على هذه الأعمال.

وفي هذا السياق، أعلن الدعيج عن بشرى زفها لأهل الخير وهي ان إشهار الإسلام تعدى عدد 76 الف شخص، وقد أشهروا إسلامهم في اللجنة بالكويت خلال 39 عاما منذ تأسيس اللجنة في عام 1978م. فلكل من ساهم في هذه المسيرة نوجه له رسالة شكر ونقول له «تسلم ايدك».

وتابع: التعريف بالإسلام هي قدوة اللجان الدعوية، وغصن يانع الثمار في حديقة مليئة بالبساتين التي يفوح شذاها داخل وخارج الكويت، فغايتنا تعريف الطرف الآخر بالإسلام، وفق منهح قوامه الحكمة والموعظة الحسنة، فالهداية نعمة بيد الله وحده.

وأضاف ان اللجنة تقوم برعاية المهتدين الجدد وتعليمهم وتنمية ثقافتهم الإسلامية، وشحذ وازعهم الديني، ما يتطلب جهدا ومتابعة حثيثة، وتعاون مشترك، ما بين الكفلاء واللجنة والمهتدين، فهذا الأمر ليس بالسهل ونبذل جهودا مباركة في هذا الملف.

وطالب كل من يخالط غير المسلمين من الجاليات في كل مكان بأن يتعامل معهم المعاملة الطيبة الحسنة من خلال التحلي بأخلاق الإسلام ومعاملتهم كما وصانا الله جل وعلا ورسوله الكريم.